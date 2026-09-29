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Sống Khỏe

Vụ tai nạn ở Hà Tĩnh: Bé trai được ghép tạm bàn tay vào chân

Bé trai bị tai nạn đứt tay được các bác sĩ nối tạm bàn tay vào chân để duy trì sự sống, chuẩn bị cho các ca phẫu thuật tiếp theo.

Hạo Nhiên

Ngày 29/9, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhi N.D.T. (học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh) đang được theo dõi sau ca phẫu thuật đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bàn tay bị đứt rời.

Được biết, sức khỏe cháu bé cơ bản ổn định nhưng bị thiếu máu nặng và đang được truyền máu. Bệnh viện liên hệ Trung tâm Huyết học để bảo đảm nguồn máu điều trị, đồng thời chuẩn bị phương án huy động người hiến máu khi nguồn cung không đủ.

Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện ngày 28/9 trong tình trạng bàn tay đứt rời, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Do phần cẳng tay tổn thương quá nặng, nếu nối trực tiếp có nguy cơ không bảo đảm tưới máu, dẫn đến hoại tử.

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Các bác sĩ nối bàn tay vào chân để nuôi tay cho nạn nhân. Ảnh: BV.

Các bác sĩ quyết định nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ phần cẳng tay ổn định trước khi thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.

Bác sĩ Khoa Chi trên, Bỏng, Chấn thương nhi cho biết, ê-kíp lấy một đoạn mạch máu ở chân của bệnh nhi để cung cấp máu nuôi bàn tay. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ.

Đây mới là bước đầu trong quá trình điều trị. Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá sức sống của bàn tay trước khi chuyển từ cẳng chân lên nối trở lại cẳng tay.

Để phục hồi cánh tay gần như ban đầu, trẻ sẽ phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật phức tạp. Bệnh nhi cần được theo dõi khoảng 5-7 ngày để đánh giá kết quả nuôi dưỡng bàn tay và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê (Hà Tĩnh), xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Thời điểm này, một phụ nữ chở con trai bằng xe máy đi qua. Cổng làng bất ngờ đổ xuống, đè trúng cháu bé.

Người dân cùng tài xế xe cẩu nâng phần cổng bị đổ để đưa cháu ra ngoài. Sau khi được sơ cứu, trẻ được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

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