Apple kiện OpenAI vì thiết bị AI bí ẩn sắp ra mắt

Cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn AI đang bước sang một giai đoạn mới khi không chỉ dừng ở phần mềm hay mô hình ngôn ngữ, mà mở rộng sang lĩnh vực phần cứng. Mới đây, OpenAI được cho là đang phát triển thiết bị AI đầu tiên dành cho người tiêu dùng, song dự án này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi Apple đệ đơn kiện với cáo buộc công ty đứng sau ChatGPT sử dụng trái phép bí mật thương mại. Vụ việc không chỉ phản ánh sức nóng của cuộc đua AI mà còn cho thấy thị trường thiết bị thông minh thế hệ mới đang trở thành chiến trường quan trọng của ngành công nghệ.

Theo thông tin được Bloomberg tiết lộ, sản phẩm phần cứng đầu tiên của OpenAI là một loa AI di động không có màn hình, được thiết kế để hoạt động như một "người bạn AI" luôn hiện diện trong ngôi nhà của người dùng. Thiết bị có thể điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh, phát nhạc, trả lời câu hỏi, hỗ trợ gửi tin nhắn và thực hiện nhiều tác vụ hằng ngày thông qua nền tảng ChatGPT. Đáng chú ý, sản phẩm sẽ sử dụng công nghệ GPT-Live, cho phép AI vừa lắng nghe vừa phản hồi gần như đồng thời, tạo nên những cuộc hội thoại tự nhiên hơn so với các trợ lý giọng nói truyền thống. Theo thời gian, hệ thống cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhớ thói quen và sở thích để đưa ra các phản hồi mang tính cá nhân hóa ngày càng cao.

Thiết bị AI đầu tiên của OpenAI được cho là có thiết kế nhỏ gọn, không màn hình và hướng tới vai trò trợ lý thông minh trong gia đình.

Không chỉ sở hữu khả năng giao tiếp bằng AI, thiết bị còn được mô tả có nhiều yếu tố mang tính "con người" hơn so với các loa thông minh hiện nay. Máy được trang bị camera để nhận biết không gian xung quanh, có pin sạc cho phép di chuyển giữa các phòng và thậm chí tích hợp các bộ phận cơ khí có thể chuyển động nhằm tạo cảm giác như một thực thể đang tương tác với chủ nhân. CEO Sam Altman cùng nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive - cựu Giám đốc Thiết kế của Apple - nhiều lần khẳng định đây không đơn thuần là một chiếc loa, mà là một loại máy tính hoàn toàn mới được xây dựng dành riêng cho kỷ nguyên AI. Chính Jony Ive từng mô tả dự án là bước tiến nhằm định nghĩa lại cách con người tương tác với công nghệ trong tương lai.

Tuy nhiên, tham vọng đó đang vấp phải rào cản pháp lý lớn. Apple đã nộp đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang Bắc California, cáo buộc công ty này cùng đội ngũ phát triển phần cứng đã tiếp cận và sử dụng trái phép các bí mật thương mại của hãng. Đơn kiện nhắm đến nhiều cựu nhân sự Apple hiện làm việc tại OpenAI, trong đó có Tang Tan - người từng giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách phần cứng của Apple. Theo cáo buộc, một số nhân viên bị nghi đã mang theo linh kiện, dữ liệu hoặc tài liệu kỹ thuật của Apple trong quá trình chuyển việc. Apple cũng cho rằng công ty io của Jony Ive, hiện đã được OpenAI mua lại với giá 6,5 tỷ USD, có những hành động khiến đối tác sản xuất linh kiện hiểu nhầm về việc sử dụng công nghệ xử lý vật liệu độc quyền của Apple. "Táo khuyết" yêu cầu tòa án cấm OpenAI sử dụng các bí mật thương mại liên quan và buộc hoàn trả toàn bộ tài liệu được cho là đã thu thập trái phép. Nếu yêu cầu này được chấp thuận, kế hoạch thương mại hóa sản phẩm AI của OpenAI có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Apple và OpenAI đang bước vào cuộc cạnh tranh mới trên thị trường thiết bị AI dành cho gia đình thông minh.

Dù vậy, nhiều nguồn tin cho rằng sản phẩm của OpenAI có định hướng khác biệt so với các thiết bị như HomePod hay HomePod mini của Apple. Trong khi Apple được đồn đoán cũng đang phát triển một trung tâm điều khiển nhà thông minh tích hợp màn hình, camera và Siri AI, OpenAI lại tập trung vào việc xây dựng một thiết bị giao tiếp tự nhiên, lấy ChatGPT làm trung tâm trải nghiệm. Thực tế, đây cũng là canh bạc lớn đối với OpenAI khi những sản phẩm AI độc lập như Humane AI Pin hay Rabbit R1 trước đó đều không đạt thành công như kỳ vọng. Sau thương vụ thâu tóm io trị giá 6,5 tỷ USD và mức định giá lên tới 840 tỷ USD, OpenAI đang chịu áp lực chứng minh AI có thể tạo ra một dòng thiết bị hoàn toàn mới. Theo các nguồn tin, sản phẩm dự kiến được giới thiệu trong năm nay nhưng thời điểm bán ra có thể lùi sang năm 2027, và diễn biến của vụ kiện với Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động đến kế hoạch này.