Chip M7 và M8 là di sản của dự án thất bại Apple Car

Nghiên cứu về xe tự lái của Apple không hề bị bỏ phí, thành quả từ những nỗ lực đó mang lại hiệu suất trí tuệ nhân tạo trên các bộ vi xử lý M7 và M8.

Trước khi "Trí khôn của Apple" - Apple Intelligence tước đi danh hiệu thất bại lớn nhất của Apple, nó từng thuộc về dự án Apple Car.

Dự án xe tự lái của nhà Táo bị hủy bỏ sau mười năm phát triển và khoản đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Các nghiên cứu về Machine Learning từ dự án xe tự lái để lại nhiều thành tựu cho Apple thiết kế chip AI.

Nhưng tờ Bloomberg vừa cho biết những nghiên cứu này đang được ứng dụng vào việc thiết kế các bộ vi xử lý AI trong tương lai.

Báo cáo cho biết, với các bộ vi xử lý M7 và M8 sắp tới, Apple đang tập trung nhiều hơn vào khả năng hỗ trợ AI thay vì chỉ chú trọng đến tốc độ tổng thể và hiệu suất năng lượng.

Điều này đồng nghĩa với việc các thiết kế chip dành cho Mac và các máy chủ Apple Intelligence được phát triển dựa trên những nỗ lực của công ty trong dự án xe tự lái.

Khi dự án xe này bị hủy bỏ vào năm 2024, AppleInsider đã nhận định chính xác điều này, dựa trên việc nhiều nhân sự của Apple Car được điều chuyển sang đội ngũ AI do John Giannandrea dẫn dắt khi đó.

Apple Car không bao giờ thành hiện thực nhưng di sản của nó giờ được ứng dụng cho chip M7, M8.

Tuy nhiên, từ lâu đã có nhiều dấu hiệu, thậm chí gần như là xác nhận công khai từ phía Apple, rằng dự án xe hơi thực chất là một dự án AI.

“Chúng tôi đang tập trung vào các hệ thống tự động hóa, và rõ ràng, một trong những mục đích của các hệ thống tự động hóa là xe tự lái. Nhưng còn nhiều mục đích khác nữa” - Tim Cook phát biểu từ tháng 6/2017.

Việc công khai như vậy là điều hiếm thấy ở Apple, vốn thường không bình luận về các sản phẩm hay kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, ông Cook còn đi xa hơn khi giải thích lý do Apple phát triển xe hơi.

“Chúng tôi xem đây là ‘mẹ của mọi dự án AI. Có lẽ đây là một trong những dự án AI khó khăn nhất để thực hiện, và vì vậy, tự động hóa là điều khiến chúng tôi vô cùng hào hứng, nhưng hãy chờ xem nó sẽ đưa chúng tôi đến đâu.”

Đó là câu chuyện từ chín năm trước, tức nửa thập kỷ trước khi ChatGPT được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, có lẽ vì Apple thường gọi đó là Học máy (Machine Learning), nên giới công nghệ vẫn cho rằng Apple bị tụt lại phía sau trong lĩnh vực AI.

Thực tế, Apple có thể chậm hơn so với các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu AI, nhưng điều đó cũng giúp hãng không chi tiêu quá mức.

Ví dụ, vào tháng 6/2026, có thông tin cho biết OpenAI đang lỗ 1,25 USD cho mỗi 1 USD doanh thu, và các nhà đầu tư đang dần quay lại với Apple.