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Số hóa - Xe

Peugeot tạm dừng kế hoạch điện hoá toàn phần, ưu tiên công nghệ mới

Cam kết của Peugeot về việc loại bỏ động cơ đốt trong từ năm 2030 không còn được thực hiện, mà ưu tiên tiếp cận một số công nghệ mới để phát triển xe tương lai.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu bộ đôi Peugeot Concept 6 & Concept 8.

Hãng xe Peugeot đã có những kế hoạch đầy tham vọng. Đến năm 2030, thương hiệu Pháp sẽ tung ra 7 mẫu xe mới hoặc được nâng cấp trên khắp châu Âu, dựa trên các công nghệ chủ chốt từ công ty mẹ Stellantis. Chúng sẽ bao gồm cả xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong cùng dòng xe hybrid.

Vào cuối năm 2021, Peugeot tuyên bố rằng dòng sản phẩm tại châu Âu của hãng sẽ chỉ bao gồm xe điện vào cuối thập kỷ này. Lời hứa đó hiện không còn được giữ nguyên, mặc dù hai mẫu xe điện mới đáng chú ý sắp ra mắt, bao gồm một chiếc 208 điện và một chiếc 2008 điện. Cả hai sẽ được ra mắt cùng với các phiên bản xăng và hybrid được cập nhật của cùng những chiếc xe này.

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Peugeot cũng không quên những mẫu xe lớn hơn của mình. Giám đốc điều hành Alain Favey xác nhận rằng các phiên bản thay thế cho 308 hatchback, 308 SW wagon và 408 sắp ra mắt. Vị thế của Peugeot trong dòng xe Stellantis đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những mẫu xe mới này. Là một thương hiệu bán chạy, Peugeot được ưu tiên tiếp cận các công nghệ mới quan trọng.

“Điều này dựa trên quy mô của chúng tôi: Peugeot bán 1,1 triệu xe mỗi năm và chúng tôi đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe vào năm 2030,” ông Favey cho biết. “Và quy mô của chúng tôi cho phép chúng tôi gánh chịu một số chi phí phát sinh tốt hơn so với các thương hiệu có sản lượng nhỏ hơn. Điều này mang lại lợi ích cho Peugeot: chúng tôi tiếp cận công nghệ mới đầu tiên, điều này rất quan trọng vì sự đổi mới luôn giúp thúc đẩy sức hấp dẫn của thương hiệu.”

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Các mẫu xe điện Peugeot 208 và 2008 mới sẽ là những sản phẩm đầu tiên của Stellantis sử dụng kiến ​​trúc STLA One và hệ thống điện tử STLA Brain mới. Nền tảng này có thể hỗ trợ các mẫu xe hybrid, nhưng các phiên bản xăng và hybrid nâng cấp của 208 và 2008 sẽ không sử dụng nó, mà vẫn giữ nguyên nền tảng cũ.

Năm tới, Peugeot cũng sẽ ra mắt hai mẫu xe mới tại Trung Quốc , được sản xuất hợp tác với Dongfeng và đã được giới thiệu trước đó vào đầu năm nay với Concept 6 và Concept 8. Hai mẫu concept này giới thiệu hệ thống đèn LED ngang mạnh mẽ ở phía trước và phía sau, những yếu tố sẽ xuất hiện trên các mẫu xe khác.

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Theo ông Favey, thiết kế là một lĩnh vực quan trọng mà Peugeot có thể tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh mới đến từ Trung Quốc. “Đối với tôi, điều quan trọng là ngay từ cái nhìn đầu tiên vào bất kỳ chiếc Peugeot mới nào, mọi người phải có thể nói trong vòng một phần mười giây: 'Chỉ có thể là Peugeot'. Tôi luôn nói với đội ngũ thiết kế của chúng tôi: 'Hãy mang đến cho tôi những chiếc xe không thể là Hyundai, Kia hay bất kỳ hãng nào khác.' Xe của chúng tôi cần phải nổi bật,” ông nói.

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