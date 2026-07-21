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Giải trí - Giới trẻ

Lý Nhã Kỳ nói đang rất hạnh phúc, tiết lộ điều quý hơn tài sản

Lý Nhã Kỳ gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung mà còn bởi những chia sẻ đầy ẩn ý về tuổi mới.

Thu Cúc (Ảnh: NVCC)

Nhân dịp sinh nhật tháng 7, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trong không gian ngập nắng và sắc hoa, nữ diễn viên xuất hiện với nhiều tạo hình thanh lịch. Bộ ảnh với gam màu pastel và ánh sáng tự nhiên cũng phần nào phản chiếu tinh thần bình yên, chín chắn mà cô đang hướng đến ở tuổi mới.

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Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, Lý Nhã Kỳ còn khiến khán giả quan tâm khi lần đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại. Cô cho biết bản thân đang rất hạnh phúc, đồng thời úp mở về một cột mốc đặc biệt trong năm nay.

"Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân.

Tôi vốn là người rất ít chia sẻ về chuyện riêng tư. Đúng thời điểm, tôi nghĩ niềm vui sẽ tự nhiên được chia sẻ với mọi người. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng mình đang rất hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch", nữ diễn viên chia sẻ.

Những chia sẻ này khiến nhiều khán giả tò mò về "tin vui" mà Lý Nhã Kỳ nhắc đến. Tuy nhiên, cô không xác nhận cũng không phủ nhận khi được hỏi liệu đó có phải chuyện kết hôn sau nhiều năm kín tiếng.

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Bước sang tuổi mới, Lý Nhã Kỳ cho biết cô không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân. Theo nữ doanh nhân, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là những gì mình sở hữu, mà là cảm giác bình yên trong cuộc sống.

"Tôi nhận ra thành công lớn nhất không phải là mình sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương ở bên cạnh. Khi đã có sự bình yên đó, mình sẽ đủ tự tin để bước sang những cột mốc mới", cô nói.

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Sự thay đổi trong quan niệm sống cũng kéo theo những thay đổi trong lựa chọn công việc. Nếu trước đây công chúng quen thuộc với hình ảnh một Lý Nhã Kỳ tất bật giữa nghệ thuật, ngoại giao và kinh doanh, thì thời gian gần đây cô chủ động giảm bớt các hoạt động giải trí để tập trung cho những kế hoạch dài hạn.

Lý Nhã Kỳ cho biết hiện dành gần như toàn bộ thời gian để nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

"Tôi đang dành gần như toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển những dự án bất động sản mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tôi thích cảm giác được bắt đầu từ những ý tưởng rất nhỏ, rồi từng bước biến chúng thành những công trình có giá trị thực tế", cô chia sẻ.

Theo Lý Nhã Kỳ, mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có một ưu tiên khác nhau. Nếu trước đây cô thích chinh phục và thử sức ở nhiều lĩnh vực thì hiện tại mong muốn mọi thứ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ mở rộng quy mô.

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Dù dành nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực kinh doanh, Lý Nhã Kỳ khẳng định nghệ thuật vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô sẽ tiếp tục tham gia các dự án phù hợp, đồng thời đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng và các chương trình giàu ý nghĩa.

#Lý Nhã Kỳ #diễn viên Lý Nhã Kỳ #sao Việt #showbiz Việt

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