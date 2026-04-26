Lương Thế Thành cầu xin khán giả bớt bức xúc

Nam diễn viên mong khán giả bớt bức xúc và tiếp tục theo dõi phần kết bộ phim "Bóng ma hạnh phúc".

Trong bài đăng mới nhất, Lương Thế Thành chia sẻ về việc đang tập luyện, chuẩn bị cho dự án phim mới. Dưới bài đăng, nhiều khán giả tiếp tục "réo tên" anh sau tập mới nhất của Bóng ma hạnh phúc. Nhiều người xem còn chia sẻ hình ảnh của nhân vật Hoàng Dũng và "tiểu tam" Như Trang (Ngân Hòa) trong series truyền hình kèm theo bình luận chỉ trích.

Lương Thế Thành sau đó lên tiếng "cầu xin" khán giả bớt bức xúc. Anh cho biết dự án sắp đi tới hồi kết, mong khán giả theo dõi trọn vẹn. Về phía Lương Thế Thành, anh hài hước nói bản thân đã tỉnh táo và chuẩn bị cho dự án phim khác. "Chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi, mọi người chửi ông nha. Đừng chửi Thành nữa, tội lắm", anh nói thêm. Chia sẻ này của Lương Thế Thành thu hút hơn nghìn lượt thích.

Lương Thế Thành bị phản ứng sau khi đảm nhận vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc.

Đây là lần thứ hai Lương Thế Thành chia sẻ về vai diễn mới nhất của anh trong series Bóng ma hạnh phúc. Trước đó, chồng của Thúy Diễm từng đăng bài "cầu xin" khán giả nhẹ tay để anh và vợ đón kỷ niệm 10 năm ngày cưới một cách trọn vẹn.

"Tôi thấy có lỗi lắm, nhưng nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nên tôi xin mọi người tha cho một ngày. Tôi hứa tập cuối sẽ trả phước lại hết cho mọi người", Lương Thế Thành chia sẻ.

Thúy Diễm cũng ra sức động viên chồng và cho biết khi tham gia đóng nhân vật phản diện, việc bị phản ứng, đồng nghĩa với vai diễn thành công. Cô mong Lương Thế Thành bớt lo lắng để tập trung cho chặng đường sắp tới. Thúy Diễm nói cô luôn ủng hộ anh trong mỗi tác phẩm.

"Quan trọng ngoài đời là ông chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm. Như anh đã luôn luôn ủng hộ em trên hành trình làm nghề", cô nhắn nhủ người bạn đời.

Bóng ma hạnh phúc là phim truyền hình mới nhất có sự tham gia của Lương Thế Thành. Trong phim, anh đảm nhận vai doanh nhân thành đạt Hoàng Dũng. Anh có vẻ ngoài điển trai, vợ đẹp và gia đình hạnh phúc.

Song "cú twist" xảy đến khi Thanh Mai (Lê Phương), vợ Hoàng Dũng đưa Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn thân quá cố - về sống chung nhà.

Hoàng Dũng bị thu hút bởi vẻ trẻ trung và quyến rũ của Như Trang. Cả hai lén lút ngoại tình ở công ty và ngay trong chính ngôi nhà của vợ chồng Thanh Mai.

Ở những tập gần đây, nhân vật do Lương Thế Thành và Ngân Hòa đảm nhận bị phản ứng dữ dội. Bên cạnh đó, diễn xuất của cả hai cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.