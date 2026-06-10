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[GALLERY] Ngọc Kayla - Liên Bỉnh Phát ngày càng ngọt ngào bên nhau

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Ngọc Kayla - Liên Bỉnh Phát ngày càng ngọt ngào bên nhau

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát liên tục xuất hiện bên nhau trong công việc, sự kiện và những khoảnh khắc đời thường.

Thu Cúc (tổng hợp)
Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí. Trong một lần xuất hiện cùng nhau, cả hai lựa chọn phong cách đối lập nhưng hài hòa, thoải mái tương tác trước ống kính.
Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí. Trong một lần xuất hiện cùng nhau, cả hai lựa chọn phong cách đối lập nhưng hài hòa, thoải mái tương tác trước ống kính.
Cặp đôi thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một trong những lần hiếm hoi Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát cùng xuất hiện trong một concept riêng.
Cặp đôi thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một trong những lần hiếm hoi Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát cùng xuất hiện trong một concept riêng.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát hội ngộ nhiều đồng nghiệp tại buổi ra mắt phim. Cả hai đồng hành trong nhiều hoạt động nghệ thuật và các sự kiện của giới giải trí.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát hội ngộ nhiều đồng nghiệp tại buổi ra mắt phim. Cả hai đồng hành trong nhiều hoạt động nghệ thuật và các sự kiện của giới giải trí.
Cặp đôi thu hút sự chú ý bởi những cử chỉ thân thiết. Những lần sánh đôi công khai của cả hai luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Cặp đôi thu hút sự chú ý bởi những cử chỉ thân thiết. Những lần sánh đôi công khai của cả hai luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Chia sẻ đoạn video do Liên Bỉnh Phát thực hiện, Ngọc Kayla hài hước gọi bạn trai là “người quay phim mới nhận việc” và cho rằng thử thách lớn nhất là quay cô đẹp hơn ngoài đời.
Chia sẻ đoạn video do Liên Bỉnh Phát thực hiện, Ngọc Kayla hài hước gọi bạn trai là “người quay phim mới nhận việc” và cho rằng thử thách lớn nhất là quay cô đẹp hơn ngoài đời.
Nữ ca sĩ thích thú chụp ảnh bên các poster giới thiệu những dấu mốc trong sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật khác.
Nữ ca sĩ thích thú chụp ảnh bên các poster giới thiệu những dấu mốc trong sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật khác.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát từng kết hợp trong màn song ca ca khúc “Nhường hạnh phúc cho anh”. Tiết mục nhận được sự quan tâm khi cả hai thể hiện sự ăn ý trên sân khấu.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát từng kết hợp trong màn song ca ca khúc “Nhường hạnh phúc cho anh”. Tiết mục nhận được sự quan tâm khi cả hai thể hiện sự ăn ý trên sân khấu.
Nói về quá trình làm việc cùng bạn gái, Liên Bỉnh Phát hài hước chia sẻ: “Đi thu âm mà cô giáo ngồi kế bên đánh giá, áp lực quá” hay “Nhảy lệch có vài nhịp trên sân khấu mà nay cô giáo không thèm nhìn mặt luôn rồi”.
Nói về quá trình làm việc cùng bạn gái, Liên Bỉnh Phát hài hước chia sẻ: “Đi thu âm mà cô giáo ngồi kế bên đánh giá, áp lực quá” hay “Nhảy lệch có vài nhịp trên sân khấu mà nay cô giáo không thèm nhìn mặt luôn rồi”.
Bên cạnh những lần đồng hành trong công việc và cuộc sống, Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát vẫn theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật riêng, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Bên cạnh những lần đồng hành trong công việc và cuộc sống, Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát vẫn theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật riêng, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Xem video: "Liên Bỉnh Phát chia tay Anh trai vượt ngàn chông gai 2024". Nguồn VTV
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ngọc Kayla #Liên Bỉnh Phát #cặp đôi #giải trí #sự kiện

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