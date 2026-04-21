'Tiểu tam’ phim Bóng ma hạnh phúc đời thường ra sao?

'Tiểu tam’ phim Bóng ma hạnh phúc đời thường ra sao?

Ngân Hòa đóng phim "Bóng ma hạnh phúc" khi đang điều trị bệnh suy thận. Không ít người tò mò cuộc sống hiện tại của cô.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngân Hòa (ngoài cùng bên phải) đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi góp mặt trong "Bóng ma hạnh phúc" - phim quay cuối năm 2024 và đang lên sóng. Trong phim cô đóng vai tiểu tam – kiểu nhân vật vốn dễ khiến khán giả phản ứng mạnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Ngân Hòa (ngoài cùng bên phải) đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi góp mặt trong "Bóng ma hạnh phúc" - phim quay cuối năm 2024 và đang lên sóng. Trong phim cô đóng vai tiểu tam – kiểu nhân vật vốn dễ khiến khán giả phản ứng mạnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Ngân Hòa thừa nhận đã lường trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Tuy nhiên, cô xem đó là tín hiệu cho thấy mình đã làm tròn vai. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Ngân Hòa thừa nhận đã lường trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Tuy nhiên, cô xem đó là tín hiệu cho thấy mình đã làm tròn vai. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Trong "Bóng ma hạnh phúc", Ngân Hòa có nhiều phân cảnh đóng chung với đàn anh Lương Thế Thành. Sự chênh lệch tuổi đời lẫn kinh nghiệm cùng những đoạn diễn nhạy cảm từng khiến cô gặp không ít áp lực. May mắn cô cảm nhận sự chuyên nghiệp, tinh tế từ Lương Thế Thành. Trước mỗi cảnh quay, cả hai trao đổi kỹ lưỡng để tạo sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Trong "Bóng ma hạnh phúc", Ngân Hòa có nhiều phân cảnh đóng chung với đàn anh Lương Thế Thành. Sự chênh lệch tuổi đời lẫn kinh nghiệm cùng những đoạn diễn nhạy cảm từng khiến cô gặp không ít áp lực. May mắn cô cảm nhận sự chuyên nghiệp, tinh tế từ Lương Thế Thành. Trước mỗi cảnh quay, cả hai trao đổi kỹ lưỡng để tạo sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Nhìn lại sự nghiệp, khán giả không khó để nhận ra một Ngân Hòa biến hóa đa dạng qua nhiều mảng màu nhân vật, từ vai Trinh - người tình của Louis Trần do Trấn Thành thủ vai trong web drama "Tâm sắc Tấm", đến cô em gái Minh Trang hiền lành trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", hay tiểu thư Thanh Hằng đỏng đảnh, si tình trong "Giấc mơ của mẹ". Ảnh: Báo Tổ Quốc.
Nhìn lại sự nghiệp, khán giả không khó để nhận ra một Ngân Hòa biến hóa đa dạng qua nhiều mảng màu nhân vật, từ vai Trinh - người tình của Louis Trần do Trấn Thành thủ vai trong web drama "Tâm sắc Tấm", đến cô em gái Minh Trang hiền lành trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", hay tiểu thư Thanh Hằng đỏng đảnh, si tình trong "Giấc mơ của mẹ". Ảnh: Báo Tổ Quốc.
Đặc biệt, vai Ráy trong "Trại hoa đỏ" của đạo diễn Victor Vũ đã chứng minh tư duy làm nghề nghiêm túc của cô khi chấp nhận hóa thân vào một nhân vật tham vọng, khác hẳn tính cách ngoài đời. Cô từng tâm sự lý do nhận vai Ráy là vì muốn thử thách bản thân thay vì lặp lại những màu sắc cũ kỹ, nhất là khi được làm việc với một đạo diễn chỉn chu như Victor Vũ. Ảnh: Znews.
Đặc biệt, vai Ráy trong "Trại hoa đỏ" của đạo diễn Victor Vũ đã chứng minh tư duy làm nghề nghiêm túc của cô khi chấp nhận hóa thân vào một nhân vật tham vọng, khác hẳn tính cách ngoài đời. Cô từng tâm sự lý do nhận vai Ráy là vì muốn thử thách bản thân thay vì lặp lại những màu sắc cũ kỹ, nhất là khi được làm việc với một đạo diễn chỉn chu như Victor Vũ. Ảnh: Znews.
Tháng 6/2025, thông tin Ngân Hòa bị suy thận mạn giai đoạn cuối khiến nhiều người bất ngờ. Trước khó khăn về kinh tế của Ngân Hòa, Trấn Thành, Trần Nghĩa đứng ra kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Phía Ngân Hòa nhanh chóng xin ngừng nhận hỗ trợ sau khi được mạnh thường quân ủng hộ đủ chi phí điều trị bệnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Tháng 6/2025, thông tin Ngân Hòa bị suy thận mạn giai đoạn cuối khiến nhiều người bất ngờ. Trước khó khăn về kinh tế của Ngân Hòa, Trấn Thành, Trần Nghĩa đứng ra kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Phía Ngân Hòa nhanh chóng xin ngừng nhận hỗ trợ sau khi được mạnh thường quân ủng hộ đủ chi phí điều trị bệnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Hiện tại tình trạng của Ngân Hòa đã ổn định hơn so với trước song vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài. Nữ diễn viên tập trung việc điều trị bệnh, đi học thêm và nhận dạy kèm các em nhỏ. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Hiện tại tình trạng của Ngân Hòa đã ổn định hơn so với trước song vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài. Nữ diễn viên tập trung việc điều trị bệnh, đi học thêm và nhận dạy kèm các em nhỏ. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Trước khi mắc bệnh, Ngân Hòa thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Trước khi mắc bệnh, Ngân Hòa thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Nữ diễn viên sinh năm 1996 hạn chế chia sẻ hình ảnh sau khi bị bệnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Nữ diễn viên sinh năm 1996 hạn chế chia sẻ hình ảnh sau khi bị bệnh. Ảnh: FB Ngân Hòa.
Xem video: "Ngân Hòa diễn cùng Lương Thế Thành trong Bóng ma hạnh phúc". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
