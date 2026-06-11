[GALLERY] Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 5/2026 - có tới 9 xe Nhật, 1 xe Hàn

Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.