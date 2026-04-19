Hôn nhân 10 năm bền chặt của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Sau một thập kỷ bên nhau, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Trong làng giải trí Việt, Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” tiêu biểu.
Cả hai bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Ranh giới tình vào năm 2013. Từ những ngày làm việc chung, sự đồng điệu trong tính cách và đam mê nghệ thuật đã đưa họ đến gần nhau hơn.
Ba năm sau, vào năm 2016, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tổ ấm của họ càng trọn vẹn hơn khi đón chào cậu con trai đầu lòng – bé Bảo Bảo.
Chia sẻ về những ngày đầu hôn nhân, Thúy Diễm từng thừa nhận cô cảm thấy mình có phần “thua thiệt” ông xã ở nhiều khía cạnh.
Chính tình yêu và hạnh phúc gia đình đã trở thành động lực để nữ diễn viên nỗ lực không ngừng. Theo thời gian, cô dần khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.
Điều khiến Thúy Diễm trân trọng nhất ở chồng chính là sự tinh tế và biết lắng nghe. Lương Thế Thành không chỉ quan tâm đến những điều lớn lao mà còn để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Chính sự sẻ chia ấy giúp cả hai duy trì được sự gắn bó sau nhiều năm chung sống.
Không chỉ đồng hành trong đời sống gia đình, cặp đôi còn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Việc cùng hoạt động nghệ thuật giúp họ dễ dàng thấu hiểu áp lực công việc của đối phương.
Mỗi khi nhận vai diễn mới, Thúy Diễm thường chia sẻ với chồng, kể cả những phân đoạn khó như cảnh tâm lý hay cảnh nóng, để nhận được sự góp ý và đồng cảm.
Ngoài công việc, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn dành thời gian cho gia đình. Những chuyến du lịch cùng con trai không chỉ giúp họ tái tạo năng lượng mà còn vun đắp thêm tình cảm.
Trong suốt 10 năm qua, cả hai cũng không ngại lên tiếng bảo vệ nhau trước những ý kiến trái chiều từ dư luận.
Vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm tình tứ trong một sự kiện. Clip: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Ngọc Mai (Tổng hợp)
