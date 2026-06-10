Dấu ấn sự nghiệp NS Trịnh Kim Chi trước khi làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031, NSND Trịnh Kim Chi có nhiều hoạt động nghệ thuật, thành tích nổi bật.

NSND Trịnh Kim Chi vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Chia sẻ với Vietnamnet, nữ nghệ sĩ cho biết cô xúc động, biết ơn, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm lớn đối với nền nghệ thuật sân khấu của thành phố.

"Tôi hiểu rằng chiếc ghế chủ tịch không phải vinh dự để tự hào cho riêng mình mà là trách nhiệm để lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng anh chị em nghệ sĩ. Tôi đến với nhiệm vụ này bằng sự trân trọng dành cho các thế hệ đi trước, bằng tình yêu dành cho sân khấu và bằng mong muốn được góp một phần nhỏ để giữ lửa nghề cho hôm nay và mai sau", Trịnh Kim Chi nói.

Nhiệm kỳ trước, NSND Trịnh Kim Chi giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM và Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ TP HCM. Cô để lại dấu ấn qua nhiều hoạt động chăm lo đời sống nghệ sĩ, kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động nghề nghiệp và duy trì các chương trình hỗ trợ đồng nghiệp trong bối cảnh sân khấu trải qua nhiều biến động sau đại dịch Covid-19.

NSND Trịnh Kim Chi. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, là sinh viên khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Năm 1994, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 2.

Sau cuộc thi, Trịnh Kim Chi không theo đuổi lĩnh vực người mẫu mà tập trung cho diễn xuất. Theo VTV, cô là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng phim thị trường thập niên 1990, cùng thế hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lý Hùng, Diễm Hương, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh và Việt Trinh.

Theo Tiền Phong, nữ nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều bộ phim như "Vòng vây tội lỗi", "Những đứa con trong thành phố", "Oan gia đại chiến", "Những nẻo đường phù sa", "Cô gái xấu xí" và "Gạo nếp gạo tẻ".

Bên cạnh điện ảnh và truyền hình, Trịnh Kim Chi còn gắn bó với sân khấu kịch qua nhiều vở diễn như "Loài hoa bất tử", "Hạ trắng", "Vụ án trộm trứng gà" và "Hoa hậu trăm năm".

Trong sự nghiệp, cô giành Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018 và 2020.

Những đóng góp trên sân khấu và màn ảnh giúp Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2014 và được trao danh hiệu NSND vào năm 2023.

Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô, nữ nghệ sĩ cho biết danh hiệu NSND không chỉ là sự ghi nhận, phần thưởng cao quý mà còn là trách nhiệm và động lực để cô tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

“Tôi luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những gì mình đã và đang có. Bởi vậy, dù có danh hiệu hay không, tôi vẫn luôn ý thức rõ về việc phải hoạt động nghệ thuật miệt mài, chăm chỉ, cống hiến hết sức mình”, cô chia sẻ.

Tinh thần học tập không ngừng nghỉ

Bên cạnh nghệ thuật, Trịnh Kim Chi còn được nhiều khán giả chú ý bởi tinh thần học tập không ngừng.

Tháng 1/2021, cô chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Tháng 7/2022, nữ nghệ sĩ nhận bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Cửu Long.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trịnh Kim Chi cho biết cô đăng ký học ngành Ngôn ngữ Anh trong giai đoạn dịch Covid-19 khiến hoạt động nghệ thuật bị gián đoạn. Phần lớn chương trình được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Đến năm 2025, Trịnh Kim Chi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện cô tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ Văn hóa nghệ thuật với định hướng nghiên cứu, thời gian dự kiến hoàn tất trong 4 năm.

NSND Trịnh Kim Chi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

"Tôi lấy câu 'học để làm nghề, học để dạy nghề và học để không bị tụt hậu lại phía sau' làm phương châm. Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là sự ghi nhận tài năng và cống hiến nhưng học vấn là con đường không có giới hạn. Một nghệ sĩ dù ở đỉnh cao vẫn có thể muốn học để hiểu sâu hơn, lý luận vững hơn và mở rộng tư duy nghệ thuật qua lăng kính học thuật", Trịnh Kim Chi chia sẻ.