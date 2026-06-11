Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên
Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh của cả nước chính thức bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Bình Nguyên
Sáng nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước đã chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.
Sáng nay nhiều em được bố mẹ đưa đến điểm thi từ rất sớm (khoảng 6h sáng) để con có tâm lý thoải mái nhất, không bị vội vã.
Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên việc tổ chức thi diễn ra sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy mô các hội đồng thi đã tăng lên, địa bàn rộng hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện.
98,79% thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 em.
Chiều 10/6, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia (Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cả nước có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776, với 2.478 điểm thi, tổng số 54.409 phòng thi. Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Có tổng số 1.208.968 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%,
Phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Phụ huynh không chỉ chăm sóc mà còn trở thành điểm tựa tâm lý, giúp con tự tin vượt qua áp lực của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là một bước ngoặt lớn với nhiều học sinh, áp lực đó còn đi kèm với những thay đổi cốt lõi trong cấu trúc đề thi lẫn hình thức xét tuyển của chương trình mới, đòi hỏi tư duy vận dụng cao chứ không còn chỗ cho học vẹt.
Ngoài sự nỗ lực của các sĩ tử, sự đồng hành của phụ huynh lúc này vô cùng quan trọng. Không chỉ đơn thuần là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà quan trọng hơn là trở thành một "bộ giảm sóc" tâm lý và một người đồng hành, định hướng tỉnh táo cho con.
Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đến Điểm thi để nhận phòng thi và làm thủ tục dự thi vào chiều nay, ngày 10/6.
Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, 14h hôm nay, thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế, đính chính sai sót (nếu có)... trước ngày thi chính thức.
Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.