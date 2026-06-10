Ngọc Quyên từ sàn diễn đến quyết định học tập ở tuổi U40

Quyết định trở lại học tập của Ngọc Quyên thu hút sự chú ý, đồng thời gợi nhớ sự nghiệp làm người mẫu, đóng phim tại Việt Nam.

Vì sao Ngọc Quyên quyết định đi học lại?

Trên trang cá nhân, Ngọc Quyên chia sẻ về quyết định đi học lại sau nhiều năm tập trung cho gia đình và công việc. Theo cô, việc học không phụ thuộc vào tuổi tác mà tùy thuộc vào thời điểm mỗi người sẵn sàng bắt đầu.

Nữ người mẫu cho biết 10 năm qua là giai đoạn cô dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh, nuôi con và xây dựng cuộc sống tại Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Znews năm 2021, Ngọc Quyên từng tiết lộ đang điều hành công ty thời trang và mỹ phẩm tại Mỹ.

Tuy nhiên, đến năm 2025, cô đã đóng công ty sau nhiều năm hoạt động. Hiện tại, nhờ các khoản đầu tư được chuẩn bị từ trước, Ngọc Quyên có nguồn thu nhập ổn định và không còn áp lực phải tìm kiếm công việc mới ngay lập tức.

Thay vì bắt đầu một công việc khác, cựu người mẫu lựa chọn quay lại học tập để bổ sung kiến thức và chuẩn bị cho những dự định tiếp theo. Cô cũng cho biết không muốn mẹ tiếp tục gánh vác việc chăm sóc cháu sau nhiều năm vất vả vì con cháu.

"Dù bạn đang ở độ tuổi nào, dù bạn từng vấp ngã ở đâu, bạn vẫn có quyền đứng dậy và bắt đầu lại. Đừng sợ học lại từ đầu. Đừng sợ đi chậm hơn người khác", Ngọc Quyên viết trên trang cá nhân.

Ngọc Quyên chưa đi làm trở lại sau khi đóng cửa công ty vào cuối năm 2025. Ảnh: Znews.

Gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt

Trước khi định cư tại Mỹ, Ngọc Quyên là một trong những người mẫu được chú ý trên các sàn diễn thời trang Việt giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010.

Chia sẻ với Znews, cô cho biết theo học tại Câu lạc bộ Người mẫu thời trang Hoa Học Đường và được người mẫu Tạ Nguyên Phúc dẫn dắt những bước đầu tiên trong nghề.

Ngọc Quyên từng nhận được sự hỗ trợ từ nhà thiết kế Minh Hạnh, nghệ sĩ Hải Đông cùng nhiều tên tuổi trong giới thời trang. Gương mặt cá tính cùng phong cách catwalk dứt khoát giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn trên sàn diễn.

Nữ người mẫu cũng từng chia sẻ cô và Võ Hoàng Yến là những gương mặt nhận được nhiều cơ hội từ các nhà thiết kế ở thời điểm đó. Những trải nghiệm này góp phần giúp Ngọc Quyên trở thành cái tên quen thuộc với khán giả yêu thời trang.

Nhờ gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối, Ngọc Quyên từng đắt show làm người mẫu tại Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Khi sự nghiệp người mẫu phát triển, cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực điện ảnh. Trả lời phỏng vấn VTV, Ngọc Quyên cho biết bản thân nhận thức được giới hạn tuổi nghề của người mẫu nên muốn mở rộng hoạt động sang diễn xuất để chuẩn bị cho tương lai.

Nỗ lực khẳng định mình trên màn ảnh

Một trong những vai diễn đầu tiên giúp Ngọc Quyên được chú ý là Ánh Nguyệt trong phim truyền hình "Hoa dã quỳ". Sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án như "Có lẽ ta yêu nhau", "Lệ phí tình yêu" và "Gia đình số đỏ".

Năm 2013, Ngọc Quyên góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Mỹ nhân kế" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với vai Đào Thị. Vai diễn giúp cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ lối thể hiện tự nhiên và phù hợp với nhân vật.

Đây cũng là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Ngọc Quyên. Dù thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, cô vẫn được công chúng nhớ đến nhiều hơn với vai trò người mẫu.

Ngọc Quyên đóng phim điện ảnh "Mỹ nhân kế". Ảnh: Vietnamnet.

Từng chia sẻ với Vietnamnet rằng cuộc đời mình giống như "một cuốn phim ly kỳ và nhiều thăng trầm", Ngọc Quyên đã trải qua nhiều thay đổi từ sự nghiệp, cuộc sống đến công việc kinh doanh tại Mỹ. Sau hành trình từ sàn diễn, màn ảnh đến vai trò doanh nhân, cô hiện dành thời gian cho việc học tập ở tuổi 40, lĩnh vực mà theo cô cho rằng không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác.