Luật sư thông tin vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết tâm thư kêu cứu

Hình ảnh và tâm thư của bé trai tố cáo bị mẹ kế ngược đãi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng mới đây chia sẻ 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai ở Hà Nội, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế. Trong "bức tâm thư kêu cứu", bé trai kể bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa... Một trong những video trích xuất từ camera kèm theo bài đăng cũng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai, liên tục có những yêu cầu như bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế...

"Bức tâm thư" cùng cảnh bạo hành trong đoạn video khiến người xem phẫn nộ. Bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội ngày 13/9. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu chung cư Victoria, thuộc phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc chiều 14/9, Luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng Luật sư JVN cho biết: “Trong vụ việc này, để làm rõ người mẹ kế đã có hành vi ngược đãi, bạo hành đối với cháu Đ.C.H hay không?, các cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ hành vi diễn ra như thế nào qua việc ghi lời khai của cháu bé, lời khai của những người liên quan, trích xuất dữ liệu hoặc giám định dữ liệu hình ảnh từ camera an ninh, kiểm tra ban đầu dấu vết hoặc thương tích trên cơ thể cháu bé”.

Theo Luật sư Đỗ Minh Hiển, trong trường hợp phát hiện có dấu vết thương tích có thể trưng cầu giám định về mức độ, tỷ lệ thương tật. Ngoài ra, nếu cháu bé có biểu hiện sang chấn tâm lý sau bạo hành, cơ quan chức năng có thể cho giám định pháp y tâm thần của cháu bé. Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan chức năng có thể đánh giá được tính chất, mức độ hành vi của người mẹ kế, từ đó có thể áp dụng các chế tài phù hợp.

Về chế tài hành chính, Luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết, hành vi ngược đãi, hành hạ con riêng của người mẹ kế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em...

Về chế tài hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, đối tượng bạo hành trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh: “Trong trường hợp việc bạo hành trẻ em gây thương tích cho trẻ em, tùy thuộc vào kết quả giám định thương tật, người phạm tội sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tình tiết quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự (BLHS) “Đối với người dưới 16 tuổi” khung hình phạt đến 3 năm tù. Đối với trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Bộ Luật tố tụng hình sự thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại. Do vậy, nếu gia đình cháu bé không yêu cầu khởi tố, sẽ không có căn cứ để khởi tố vụ án”, Luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết.

Trong vụ việc này, tại thời điểm thực hiện hành vi, người mẹ kế đã kết hôn với bố cháu Đ.C.H, căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Hôn nhân và gia đình, cha dượng, mẹ kế có các quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đẻ của con.

Một số ý kiến luật sư cho rằng, nếu chứng minh được hành vi hành hạ, xúc phạm, ngược đãi con riêng của chồng, thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác và tinh thần, người mẹ kế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tội "ngược đãi hoặc hành hạ con” được quy định tại Điều 185 BLHS với khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù: “Đối với người dưới 16 tuổi” (khoản 2, Điều 185, BLSH).

Các vụ việc bạo hành trẻ em đều gây nhức nhối trong dư luận xã hội, xuất phát từ đặc điểm không thể tự bảo vệ và bị lệ thuộc của trẻ em trong mối quan hệ với người có hành vi bạo hành.

Vụ việc này đã cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em ngay tại gia đình, nơi các em được ươm mầm, chăm sóc, nuôi dưỡng để trở thành những công dân tương lai của đất nước.

