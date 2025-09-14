Hà Nội

Xã hội

Vụ bé trai kêu cứu khi sống cùng mẹ kế, người thân nói gì?

Theo người thân bé trai, mẹ đẻ của cháu đã mất vì tai nạn giao thông, sau đó bố tái hôn, cháu về sống cùng bố và mẹ kế.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Gần đây dư luận xôn xao khi mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn video kèm hình ảnh nhiều trang giấy viết tay được cho là nhật ký của một bé trai tố bị mẹ kế bạo hành, khi sống cùng bố và mẹ kế ở chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trong bức thư được cho là của bé trai, có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa...".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Người Lao Động, chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé) cho biết, bố bé trai là anh Đ.V.H. (41 tuổi, trú tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội). Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi). Đến năm 2014, chị N. không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi mẹ mất, bé trai sống cùng bố. Năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.T.T. (40 tuổi). Sau đó, 2 người tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (một trai, một gái).

Theo chị B., anh H. đã xem lại camera từ nhiều ngày trước mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự việc như trong thông tin trên mạng. "Thực sự khi biết sự việc và xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kìm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý, hoảng loạn", chị B. nói.

Chị B. cũng cho biết thêm sau khi trấn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận.

cats.jpg
Đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai.

Trong khi đó, chia sẻ thông tin với Vietnamnet, bà V. (bà nội cháu bé) cho biết, bé trai tên Đ.C.H., sinh năm 2012. Khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi khi gặp cháu nội, bà đều thấy cậu bé trầm tính, cơ thể gầy gò nên không khỏi lo lắng. Bà thường nhắc nhở con trai phải để ý, chăm sóc bé nhiều hơn.

“Công việc của con trai tôi rất bận, lại có thêm 2 đứa con sinh đôi với vợ mới, tôi lo nó không chăm sóc tốt cho bé Đ.C.H. nên thường xuyên nhắc nhở. Mỗi lần như vậy, con trai đều động viên tôi yên tâm”, bà V. nói.

Đầu năm 2025, vợ chồng bà V. bất ngờ nhận được điện thoại của con trai, gọi đến nhà riêng của mình để giải quyết việc gia đình. Đến nơi, bà bàng hoàng khi biết, sự việc cần giải quyết đó là chuyện bé Đ.C.H. bị mẹ kế bạo hành.

“Con trai tôi nhận ra sự khác biệt ở cháu nên kiểm tra camera gia đình. Sau đó, yêu cầu cháu tôi viết những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày, khi sống cùng mẹ kế”, bà V. chia sẻ.

Bà V. cũng xác nhận, cách đây 1-2 tháng, thủ tục ly hôn của các con xong xuôi. Khoảng 2 tuần trở lại đây, cháu Đ.CH. đã chuyển về ở với bố.

Liên quan đến vụ việc, tối 13/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi thông tin sự việc, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ. Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

