Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lũ đầu nguồn đổ về khiến nhiều xã ở Đã Nẵng bị sụt lún nghiêm trọng

Mưa lũ làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Thanh Hà

Chiều tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lũ đã làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

ho-tu-than.png
Hố tử thần xuất hiện trên khu vực cầu Ca Da, Quốc lộ 24C qua xã Bắc Trà My, TP Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây xói lở đường dẫn lên cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ xói lở đã làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố có chiều sâu khoảng 2m.

Lúc này, một người điều khiển xe máy qua cầu đã bị rơi xuống hố sạt lở. Rất may, người này không bị thương và chiếc xe máy đã được kéo lên.

xe-may.png
Xe máy bị rơi xuống hố sạt sở.

Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, rào chắn hai bên đầu cầu. Đồng thời, địa phương cử người túc trực hai bên cảnh báo người, phương tiện không qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lũ trên nhiều sông tại Bắc Bộ đang cao:

(Nguồn VTV1)
#Đà Nẵng #mưa lũ #sụt lún #giao thông #ách tắc #cầu Ca Da

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).

Xem chi tiết

Xã hội

Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát nạn

Chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi trên đường Minh Mạng (TP Huế), rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng một taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuỷ Xuân phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới