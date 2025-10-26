Lũ đầu nguồn đổ về khiến nhiều xã ở Đã Nẵng bị sụt lún nghiêm trọng

Mưa lũ làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Chiều tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lũ đã làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Hố tử thần xuất hiện trên khu vực cầu Ca Da, Quốc lộ 24C qua xã Bắc Trà My, TP Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây xói lở đường dẫn lên cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ xói lở đã làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố có chiều sâu khoảng 2m.

Lúc này, một người điều khiển xe máy qua cầu đã bị rơi xuống hố sạt lở. Rất may, người này không bị thương và chiếc xe máy đã được kéo lên.

Xe máy bị rơi xuống hố sạt sở.

Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, rào chắn hai bên đầu cầu. Đồng thời, địa phương cử người túc trực hai bên cảnh báo người, phương tiện không qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lũ trên nhiều sông tại Bắc Bộ đang cao: