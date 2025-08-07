Hà Nội

Bạn đọc

Lỗi trượt thầu cơ bản của Công ty Tiến Phương để gói thầu về tay Phú Vĩnh Thành ra sao?

Việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong quy trình đấu thầu, đặc biệt khi hai trong số đó chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

Minh An

Các gói thầu này bao gồm: Gói thầu: Sửa chữa chống sạt lở bờ ao khu 25ha Long Bình, Gói thầu số 1: Thi công xây lắp – Công trình Kè bảo vệ bờ hồ ICD Tân Cảng Sóng Thần – Giai đoạn 2 và Gói thầu: Xây dựng mới tuyến kè bờ tại khu đất Hải đội 10 - giáp bến phà Cát Lái.

Trong đó, gói thầu số 1: "Thi công xây lắp – Công trình: Kè bảo vệ bờ hồ ICD Tân Cảng Sóng Thần – Giai đoạn 2" (trúng thầu ngày 16/5/2025) và Gói thầu "Xây dựng mới tuyến kè bờ tại khu đất Hải đội 10 - giáp bến phà Cát Lái" (trúng thầu ngày 27/5/2025) đều chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành nộp hồ sơ dự thầu. Tình trạng "độc mã" này có thể làm dấy lên lo ngại về việc liệu các điều kiện mời thầu có quá đặc thù, hay thông tin về gói thầu chưa được tiếp cận rộng rãi, dẫn đến hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác?

Về hiệu quả kinh tế, mức độ tiết kiệm chi phí qua đấu thầu cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các gói. Đối với gói Long Bình, tỷ lệ tiết kiệm là 0,97%. Gói Sóng Thần đạt mức giảm giá 5,5%, trong khi gói Cát Lái không có giảm giá dự thầu (giá dự thầu bằng giá trúng thầu). Mặc dù các gói thầu đều được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, việc không có đối thủ cạnh tranh hoặc chỉ một đối thủ có thể ảnh hưởng đến mức độ tối ưu của giá trúng thầu.

Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là trường hợp của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Phương – nhà thầu không trúng gói Long Bình. Hồ sơ của nhà thầu này được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm do "lỗi thao tác trong quá trình kê khai và nộp hồ sơ dự thầu dẫn đến việc thiếu hồ sơ đính kèm". Đây là một lỗi cơ bản liệu có dễ dàng dẫn đến sai sót này hay không?

screen-shot-2025-08-06-at-084042.png
Ảnh minh họa

Trong hồ sơ dự thầu được phê duyệt, Công ty Phú Vĩnh Thành đã chứng minh năng lực qua nhiều tiêu chí quan trọng. Về nhân sự, công ty đề xuất ông Cao Viết Phú làm Chỉ huy trưởng, có kinh nghiệm chỉ huy công trình kè. Mặc dù đã có yêu cầu làm rõ và công ty phải bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, điều này cho thấy sự linh hoạt và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà thầu.

Với thời gian thực hiện gói thầu khá ngắn, từ 60 đến 75 ngày cho mỗi dự án và tổng thời gian thực hiện hợp đồng lên tới 435 ngày cho gói Cát Lái (bao gồm thời gian bảo hành), Công ty Phú Vĩnh Thành liệu có đối mặt với áp lực lớn trong việc quản lý đồng thời cả ba dự án?

Trong khi đó, cơ cấu vốn của Công ty Phú Vĩnh Thành khá "cô đặc" khi Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Phan Văn Thành góp 85% vốn điều lệ (16,91 tỷ đồng trên tổng số 19,9 tỷ đồng).

Công ty Phú Vĩnh Thành không chỉ là nhà thầu "quen mặt" tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mà còn ở các đơn vị thủy điện lớn như CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi và Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty Thủy điện Đại Ninh…

