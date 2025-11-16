Nhóm 'đạo chích' lái ô tô đi trộm vật tư trên cao tốc ở Huế

Các đối tượng di chuyển ô tô tải lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, rồi nhắm vào các công trình đang xây dựng trên tuyến để trộm cắp vật tư của đơn vị thi công.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng thuộc dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo đó, cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần T (SN 2000) và Trần Văn P (SN 2007) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thúc B (SN 2002, đều trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Ba đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào rạng sáng 23 và 25/9, nhóm đối tượng trên đã sử dụng ô tô tải di chuyển từ phường Thanh Thủy lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhằm vào các công trình đang xây dựng trên tuyến để trộm cắp vật tư của các đơn vị thi công.

Khi đến khu vực cầu Cây Xoài tại Km15+558 cao tốc La Sơn - Hòa Liên, lợi dụng không có người trông coi, các đối tượng lén lút lấy trộm sắt thép, vật tư phục vụ thi công và vận chuyển khỏi hiện trường nhằm tiêu thụ.

Nhận được tin báo, tổ phòng chống tội phạm Công an xã Khe Tre (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

