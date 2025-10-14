Loạt doanh nghiệp ở Thanh Hoá kê khai các khoản thuế chưa chính xác

Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với Nhà nước của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá cho biết, đoàn thanh tra không thực hiện thanh tra lại đối với những nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền khác đã làm việc với đơn vị (như kiểm tra, thanh tra về thuế, hóa đơn, xử phạt vi phạm nếu có …) và những nội dung không liên quan đến thẩm quyền của đoàn Thanh tra. Để tránh chồng chéo đối với các công trình, dự án có vốn NSNN được cơ quan có thẩm quyền thẩm định quyết toán, đoàn thanh tra chỉ kiểm tra việc hạch toán, kê khai nghĩa vụ về thuế, không xác minh tính đúng đắn, quyết toán chi phí công trình, dự án.

Kết luận cho thấy, Công ty TNHH Phương Hạnh, có địa chỉ tại thôn Trung Thành, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa đã xác định, kê khai các khoản thuế phải nộp NSNN năm 2024 chưa chính xác với số tiền 507.559.121 đồng.

Cụ thể: Thuế GTGT công ty phải nộp tăng: 198.185.889 đồng; Thuế TNDN công ty phải nộp tăng: 309.373.232 đồng.

Tiếp đó, đối với Công ty TNHH Phương Hà, có địa chỉ tại thôn Tiểu khu Bắc Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá kết luận Công ty này đã xác định, kê khai các khoản thuế phải nộp NSNN năm 2024 chưa chính xác với số tiền 153.870.735 đồng.

Cụ thể: Thuế GTGT công ty phải nộp tăng: 49.832.791 đồng; Thuế TNDN công ty phải nộp tăng: 104.037.944 đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Châu Long, có địa chỉ tại Lô 90, đường Đông Hương 1, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã xác định, kê khai các khoản thuế phải nộp NSNN năm 2024 chưa chính xác với số tiền 478.537.815 đồng.

Cụ thể: Thuế GTGT công ty còn được khấu trừ giảm: 398.361.481 đồng; Thuế TNDN công ty phải nộp tăng: 80.176.333 đồng.

Công ty Cổ phần xây dựng Huy Hoàng, có địa chỉ tại nhà ông Ngyễn Huy Hồng, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xác định, kê khai các khoản thuế phải nộp NSNN năm 2024 chưa chính xác với số tiền 59.898.772 đồng.

Cụ thể: Thuế GTGT công ty còn được khấu trừ giảm: 12.653.004 đồng; Thuế TNDN công ty phải nộp tăng: 47.245.768 đồng.

Hiện các doanh nghiệp trên đã nộp đầy đủ số tiền thuế trên theo Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.