Loài cây được mệnh danh là 'vàng đỏ' của vùng núi phía Bắc Việt Nam

Ẩn mình dưới tán rừng núi cao mù sương ở miền Bắc Việt Nam là một loài cây gia vị tạo nên hương thơm đặc trưng của nhiều món ăn Á Đông.

Thảo quả (Lanxangia tsao-ko) là một loài thực vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae). Đây là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực của nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và một số vùng thuộc khu vực Himalaya. Những quả thảo quả khô với mùi thơm nồng đặc trưng từ lâu đã góp mặt trong nhiều món hầm, nước dùng và các bài thuốc cổ truyền.

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Không giống loại thảo quả xanh thường thấy trong các món cà ri Nam Á, Lanxangia tsao-ko cho quả lớn hơn, có màu nâu đỏ khi chín và lớp vỏ dày. Cây phát triển thành bụi cao từ 2 đến 3m với những chiếc lá dài xanh mướt giống nhiều loài cây họ gừng khác. Điều thú vị là cụm hoa của cây thường mọc sát mặt đất từ phần thân rễ thay vì xuất hiện trên thân chính. Những bông hoa có màu trắng pha hồng hoặc vàng nhạt, tạo nên vẻ đẹp khá khác lạ giữa nền lá xanh đậm.

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Môi trường sống lý tưởng của thảo quả là những khu rừng núi cao ẩm mát ở độ cao từ 1.000 đến hơn 2.000m. Tại Việt Nam, cây được trồng phổ biến dưới tán rừng ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu. Sương mù, độ ẩm cao và bóng râm của rừng nguyên sinh tạo điều kiện lý tưởng cho cây phát triển.

Quả thảo quả chứa nhiều tinh dầu tạo nên hương thơm mạnh, hơi cay, thoảng mùi khói và nhựa cây. Trong ẩm thực, nó thường được dùng để khử mùi thịt, tạo chiều sâu hương vị cho các món hầm, nước dùng hoặc các món ăn có thời gian nấu lâu. Chỉ cần một vài quả thảo quả trong nồi nước dùng cũng có thể tạo nên mùi thơm đặc trưng rất khó nhầm lẫn.

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Ngoài vai trò là gia vị, thảo quả còn có vị trí quan trọng trong y học cổ truyền. Từ lâu, người dân nhiều vùng núi đã sử dụng quả thảo quả để hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm cơ thể và giảm cảm giác đầy bụng. Các hợp chất thơm trong tinh dầu của quả hiện cũng đang được nghiên cứu về tiềm năng dược liệu.

Một điều thú vị khác là sự thay đổi trong phân loại khoa học của loài cây này. Năm 2018, các nghiên cứu di truyền học đã chỉ ra rằng nó không thuộc chi Amomum như từng được phân loại trước đây, mà được chuyển sang chi mới Lanxangia. Tên chi này được đặt theo vương quốc cổ Lan Xang, từng tồn tại ở khu vực Đông Nam Á.

Ngày nay, thảo quả không chỉ là một loại gia vị có giá trị kinh tế mà còn gắn liền với sinh kế của nhiều cộng đồng miền núi. Giữa những cánh rừng mây phủ, loài cây này vẫn âm thầm tạo nên những quả thơm nồng, góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực và tri thức bản địa của khu vực.