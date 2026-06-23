Khả năng sinh tồn đỉnh cao của loài cá quen thuộc trong mâm cơm Việt Nam

Giữa những cánh đồng ngập nước và ao hồ làng quê Đông Nam Á có một loài cá nổi tiếng vì khả năng “đi bộ” trên cạn kỳ lạ.

Cá rô đồng (Anabas testudineus) là một trong những loài cá nước ngọt quen thuộc nhất tại nhiều quốc gia châu Á, từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đến Ấn Độ. Đối với nhiều người Việt Nam, hình ảnh cá rô đồng gắn liền với những cánh đồng lúa, những mương nước mùa mưa và các món ăn dân dã đậm hương vị quê nhà. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy lại là một sinh vật sở hữu những khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc.

Ảnh: fishbase

Điểm đặc biệt nhất của cá rô đồng là cơ quan hô hấp phụ gọi là mê lộ (labyrinth organ). Cấu trúc này cho phép cá hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí. Nhờ đó, chúng có thể sống trong những môi trường nước nghèo oxy mà nhiều loài cá khác khó tồn tại. Vào mùa khô, khi ao hồ cạn nước hoặc chất lượng nước suy giảm, cá rô đồng vẫn có thể sống sót trong thời gian dài bằng cách thường xuyên ngoi lên mặt nước để thở.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khả năng nổi tiếng nhất của Anabas testudineus là di chuyển trên cạn. Mặc dù không thực sự "đi bộ" như động vật trên cạn, chúng có thể dùng nắp mang cứng, vây và các động tác uốn thân để bò qua nền đất ẩm. Trong điều kiện thích hợp, cá rô đồng có thể rời khỏi ao cũ để tìm đến nguồn nước mới. Chính khả năng này đã khiến nhiều nơi trên thế giới gọi chúng bằng cái tên "climbing perch" – cá rô leo trèo.

Ở nhiều vùng nông thôn Đông Nam Á, người dân từ lâu đã quen với cảnh cá rô xuất hiện trên mặt đất sau những trận mưa lớn. Những câu chuyện về việc bắt gặp cá rô bò qua bờ ruộng hoặc len lỏi trong cỏ ướt không hề là giai thoại dân gian mà là sự thật 100%. Đây là một trong những ví dụ điển hình cho khả năng thích nghi phi thường của động vật sống trong môi trường thường xuyên biến động.

Ảnh: Wikimedia Commons

Cá rô đồng là loài ăn tạp. Thực đơn của chúng bao gồm côn trùng, giun, động vật thủy sinh nhỏ, tảo và nhiều loại vật chất hữu cơ khác. Nhờ chế độ ăn linh hoạt, chúng có thể sinh sống ở nhiều kiểu thủy vực khác nhau, từ ruộng lúa, ao hồ đến các đầm lầy ngập nước.

Không chỉ có giá trị sinh thái, cá rô đồng còn giữ vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia châu Á. Thịt cá chắc, thơm và ít tanh đã giúp nó trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn truyền thống. Tại Việt Nam, cá rô đồng kho tộ, nấu canh rau cải hay chiên giòn đều là những món ăn gợi nhớ hương vị quê hương.

Ngày nay, dù môi trường tự nhiên ở nhiều nơi đã thay đổi đáng kể, cá rô đồng vẫn được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ. Khả năng thở không khí, chịu đựng điều kiện khắc nghiệt và thậm chí bò trên cạn đã biến loài cá nhỏ bé này thành một trong những nhà vô địch sinh tồn của thế giới nước ngọt.