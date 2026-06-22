Loài nhuyễn thể khổng lồ được ví như 'viên ngọc sống' dưới đáy biển

Trai tai tượng lớn (Tridacna maxima) là một trong những loài nhuyễn thể khổng lồ nổi tiếng nhất thế giới. Chúng phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, từ vùng biển Việt Nam, Philippines, Indonesia cho đến các rạn san hô của Australia. Dù không phải là loài lớn nhất trong nhóm trai tai tượng, Tridacna maxima lại được nhiều thợ lặn và nhà sinh vật học biết đến nhờ màu sắc rực rỡ hiếm có.

Ảnh: Wikimedia Commons

Loài trai này thường sống bám chặt vào nền đá hoặc các cấu trúc san hô. Khi trưởng thành, chiều dài vỏ có thể đạt khoảng 35–40 cm. So với người họ hàng khổng lồ Tridacna gigas có thể dài hơn một mét, Tridacna maxima khiêm tốn hơn nhiều. Tuy nhiên, vẻ đẹp của phần màng áo (mantle) đã giúp nó trở thành một trong những sinh vật nổi bật nhất của các rạn san hô nhiệt đới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Nhìn từ trên xuống, phần màng áo của trai tai tượng lớn giống như một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc. Những sắc xanh lam, xanh lục, tím, vàng hoặc nâu đan xen nhau thành các hoa văn phức tạp. Dưới ánh nắng xuyên qua làn nước biển trong vắt, chúng lấp lánh như những viên ngọc phát sáng. Nhiều du khách lần đầu lặn biển thường bất ngờ khi biết rằng những "viên đá quý" ấy thực chất là mô sống của một loài nhuyễn thể.

Bí mật của vẻ đẹp này nằm ở mối quan hệ cộng sinh với các vi tảo zooxanthellae. Những vi tảo này sống trong mô của trai và tiến hành quang hợp, tạo ra chất dinh dưỡng nuôi cả bản thân chúng lẫn vật chủ. Nhờ vậy, Tridacna maxima có thể nhận được phần lớn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Đây là lý do chúng thường sống ở vùng nước nông, nơi ánh sáng có thể xuyên tới đáy biển.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong nhiều thế kỷ, trai tai tượng từng bị bao quanh bởi những câu chuyện huyền bí. Một số truyền thuyết cho rằng chúng có thể kẹp chặt chân thợ lặn và nhấn chìm nạn nhân xuống đáy biển. Thực tế, mặc dù trai có thể khép vỏ khi bị kích thích, tốc độ đóng vỏ khá chậm và gần như không gây nguy hiểm cho con người. Hình ảnh "quái vật biển kẹp người" vì thế chủ yếu là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, Tridacna maxima còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rạn san hô. Chúng giúp lọc nước, tái chế chất dinh dưỡng và tạo môi trường sống cho nhiều sinh vật nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và suy giảm rạn san hô đã khiến nhiều quần thể bị đe dọa.

Ngày nay, trai tai tượng lớn được xem là một trong những biểu tượng của vẻ đẹp đại dương nhiệt đới. Mỗi cá thể giống như một tác phẩm nghệ thuật sống, chứng minh rằng thiên nhiên có thể tạo ra những màu sắc và hoa văn vượt xa sức tưởng tượng của con người.