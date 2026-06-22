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Kho tri thức

Khám phá nền văn hóa cổ xưa vẫn tồn tại giữa vùng đất cằn cỗi nhất thế giới

Trên vùng đất đá vôi khô cằn của Nam Phi tồn tại một cảnh quan văn hóa cổ xưa lưu của một trong những cộng đồng săn bắt – hái lượm lâu đời nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)

Cảnh quan văn hóa Khomani là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nằm ở rìa phía nam của sa mạc Kalahari thuộc Nam Phi. Đây là vùng đất gắn liền với cộng đồng người Khomani San, một nhánh của dân tộc San – thường được xem là một trong những nhóm cư dân bản địa cổ xưa nhất còn tồn tại ở châu Phi. Di sản này không chỉ là một không gian địa lý mà còn là nơi lưu giữ tri thức sinh thái, ngôn ngữ và lối sống truyền thống đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điểm đặc biệt của Cảnh quan văn hóa Khomani nằm ở sự gắn kết sâu sắc giữa con người và môi trường sa mạc. Người Khomani San đã sinh sống trong điều kiện khắc nghiệt của Kalahari bằng cách phát triển một hệ thống hiểu biết tinh vi về thiên nhiên. Họ có thể nhận biết dấu vết động vật trên cát, tìm nguồn nước ẩn dưới lòng đất, và sử dụng hàng trăm loài thực vật hoang dã để làm thức ăn hoặc thuốc chữa bệnh. Những kỹ năng này không chỉ là sinh tồn mà còn là một dạng tri thức văn hóa được tích lũy qua hàng chục nghìn năm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ngôn ngữ của người Khomani San cũng là một phần quan trọng của di sản. Với hệ thống âm "click" đặc trưng, ngôn ngữ này phản ánh sự đa dạng độc đáo của các cộng đồng bản địa Nam Phi. Tuy nhiên, giống như nhiều ngôn ngữ bản địa khác, nó đang đối mặt với nguy cơ mai một khi thế hệ trẻ dần chuyển sang các ngôn ngữ phổ biến hơn.

Cảnh quan văn hóa Khomani không chỉ bao gồm vùng đất sinh sống hiện tại mà còn cả những khu vực di cư truyền thống, nơi người San từng đi săn và thu hái theo mùa. Những dấu tích khảo cổ, bãi săn cổ và tuyến di chuyển theo chu kỳ tự nhiên đã tạo nên một bản đồ văn hóa sống động, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên sa mạc.

Ảnh: blog.sa-venues

Trong thời hiện đại, cộng đồng Khomani San đã trải qua nhiều biến động lịch sử, bao gồm mất đất, di dời và thay đổi lối sống. Tuy nhiên, việc UNESCO công nhận di sản này đã góp phần khẳng định giá trị văn hóa và quyền được duy trì bản sắc của họ. Nhiều chương trình phục hồi văn hóa, giáo dục và du lịch cộng đồng đang được triển khai nhằm hỗ trợ việc bảo tồn tri thức truyền thống.

Ngày nay, Cảnh quan văn hóa Khomani được xem như một “thư viện sống” của nhân loại, nơi lưu giữ những kiến thức cổ xưa về cách con người thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất. Giữa sa mạc rộng lớn, nơi tưởng chừng chỉ có cát và gió, lại tồn tại một nền văn hóa phong phú, bền bỉ và đầy sức sống.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Nền văn hóa cổ xưa Khomani #Cộng đồng săn bắt hái lượm Nam Phi #Di sản UNESCO và bảo tồn văn hóa #Tri thức sinh thái và kỹ năng sinh tồn #Ngôn ngữ và lối sống truyền thống

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