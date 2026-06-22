Kỳ thú lỗ đen ba vật thể

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống thiên thể hấp dẫn, được đặt tên chung là GW190814. Ban đầu, hệ thống này là một lỗ đen đôi điển hình, nhưng phân tích mới nhất đã tiết lộ thêm các dấu hiệu gia tốc, cho thấy còn có thêm sự tồn tại của một lỗ đen thứ ba trong hệ thống GW190814.

Lần đầu tiên nhân loại đã phát hiện ra "lỗ đen ba vật thể" GW190814, khối lượng của nó rất đặc biệt. Ảnh: @Space.

Như vậy, đây là lần đầu tiên nhân loại đã phát hiện ra "lỗ đen ba vật thể" như thế này. Khối lượng của nó rất đặc biệt. Các nghiên cứu quan sát chung của LIGO, Virgo và KAGRA cho thấy rằng, trong hệ thống GW190814 khi hai lỗ đen quay quanh nhau và chờ tiến tới giai đoạn hợp nhất, thì đồng thời chúng đang bị hút bởi một lỗ đen thứ ba có khối lượng lớn hơn, lỗ đen thứ ba này chi phối toàn bộ chuyển động của hệ thống lỗ đen ba vật thể.

Điều thú vị là, khối lượng của các lỗ đen trong hệ thống GW190814 khá độc đáo. Hai lỗ đen trong số chúng chỉ có khối lượng gấp 2,4 lần khối lượng Mặt Trời, gần như nằm ở ranh giới giữa lỗ đen tiêu chuẩn và sao neutron, trong khi lỗ đen thứ ba còn lại có khối lượng gấp 23 lần khối lượng của Mặt Trời. Sự chênh lệch khối lượng lớn như vậy thường không được tìm thấy ở các lỗ đen đôi, điều này càng củng cố thêm giả thuyết về sự tồn tại của lỗ đen ba vật thể.