Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kỳ thú lỗ đen ba vật thể

Lần đầu tiên nhân loại đã phát hiện ra "lỗ đen ba vật thể", khối lượng của nó rất đặc biệt.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống thiên thể hấp dẫn, được đặt tên chung là GW190814. Ban đầu, hệ thống này là một lỗ đen đôi điển hình, nhưng phân tích mới nhất đã tiết lộ thêm các dấu hiệu gia tốc, cho thấy còn có thêm sự tồn tại của một lỗ đen thứ ba trong hệ thống GW190814.

anh-chup-man-hinh-2026-06-17-074840.png
Lần đầu tiên nhân loại đã phát hiện ra "lỗ đen ba vật thể" GW190814, khối lượng của nó rất đặc biệt. Ảnh: @Space.

Như vậy, đây là lần đầu tiên nhân loại đã phát hiện ra "lỗ đen ba vật thể" như thế này. Khối lượng của nó rất đặc biệt. Các nghiên cứu quan sát chung của LIGO, Virgo và KAGRA cho thấy rằng, trong hệ thống GW190814 khi hai lỗ đen quay quanh nhau và chờ tiến tới giai đoạn hợp nhất, thì đồng thời chúng đang bị hút bởi một lỗ đen thứ ba có khối lượng lớn hơn, lỗ đen thứ ba này chi phối toàn bộ chuyển động của hệ thống lỗ đen ba vật thể.

Điều thú vị là, khối lượng của các lỗ đen trong hệ thống GW190814 khá độc đáo. Hai lỗ đen trong số chúng chỉ có khối lượng gấp 2,4 lần khối lượng Mặt Trời, gần như nằm ở ranh giới giữa lỗ đen tiêu chuẩn và sao neutron, trong khi lỗ đen thứ ba còn lại có khối lượng gấp 23 lần khối lượng của Mặt Trời. Sự chênh lệch khối lượng lớn như vậy thường không được tìm thấy ở các lỗ đen đôi, điều này càng củng cố thêm giả thuyết về sự tồn tại của lỗ đen ba vật thể.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#lỗ đen #ba vật thể #ngôi sao #thiên hà #hành tinh

Bài liên quan

Kho tri thức

Lỗ đen 'rồng phun lửa' cực đoan khiến các nhà nghiên cứu bối rối

Trong khám phá mới nhất, lỗ đen bỗng biến thành "rồng phun lửa", khiến các ngôi sao lân cận phát nổ.

Trang IT Home đưa tin, NASA đã đăng một bài viết trên blog nội dung trong đó nêu rõ các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble, đã phát hiện ra rằng các luồng vật chất phun ra từ một lỗ đen siêu khối lượng, hiện tượng này đã vô tình kích hoạt, làm tăng tần suất các vụ nổ sao lân cận.

anh-chup-man-hinh-2026-06-08-132043.png
Kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện các luồng vật chất phun ra từ một lỗ đen siêu khối lượng. Ảnh: @NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện 10 lỗ đen siêu khối lượng cách xa Trái đất hàng tỷ năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Trang IT Home đưa tin, các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất chúng ta khoảng 12-13 tỷ năm ánh sáng. Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ máy quang phổ cận hồng ngoại của kính viễn vọng James Webb và tìm thấy các bước sóng đặc trưng của 10 lỗ đen trong số 185 thiên hà thăm dò nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Dựa trên các thông tin như quang phổ, 10 lỗ đen siêu khối lượng này đã được hình thành trong thời kỳ vũ trụ sơ khai và chúng có khối lượng từ 1 triệu đến 100 triệu lần khối lượng của Mặt Trời.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoa học lần đầu 'cân' được khối lượng của một lỗ đen quái vật

Lần đầu tiên, các nhà khoa học "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.

Thông qua sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, một nhóm khoa học gia quốc tế đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật khổng lồ đang ngủ yên. Lỗ đen siêu khối lượng này không hoạt động và nằm cách Trái đất 10 tỉ năm ánh sáng. Điều này khiến lỗ đen này trở thành lỗ đen siêu khối lượng xa nhất mà các nhà khoa học từng đo được khối lượng.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy "quái vật" này - trái tim của thiên hà MRG-M0138, tồn tại khi vũ trụ chưa đầy 4 tỉ năm tuổi - nặng gấp 6 tỉ lần khối lượng Mặt trời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới