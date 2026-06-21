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Kho tri thức

Phát hiện cụm sao non trẻ ở rìa Dải Ngân hà

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra một cụm sao non trẻ ở rìa Dải Ngân hà, làm đảo lộn những hiểu biết của chúng ta về sự hình thành sao.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Theo CCTV, các nhà nghiên cứu từ Khoa Thiên văn học thuộc Đại học Sư phạm Tây Hoa (Trung Quốc) đã ghi lại được một vụ va chạm vũ trụ kinh hoàng ở rìa Dải Ngân hà, cách Trái đất 45.000 năm ánh sáng, và phát hiện ra một cặp "cụm sao non trẻ" chỉ khoảng mười triệu năm tuổi.

Từ lâu, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy những đám mây khí khổng lồ lạ ở vùng rìa của Dải Ngân hà, được gọi là "những đám mây tốc độ cao", chúng lao về phía vành đĩa Dải Ngân hà với tốc độ cực kỳ cao. Bởi vì chỉ có khí được quan sát thấy trong những đám mây này, và chưa từng tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào, nên chúng được coi là "vùng cấm" cho sự hình thành sao.

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Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra một cụm sao non trẻ ở rìa Dải Ngân hà, làm đảo lộn những hiểu biết của chúng ta về sự hình thành sao. Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Sư phạm Tây Hoa đã hoàn toàn đảo ngược hiểu biết này. Nghiên cứu cho thấy rằng, khi đám mây khí khổng lồ này va chạm mạnh với rìa của Dải Ngân hà, lực va chạm cực lớn đã nén khí đến mức cực độ, gây ra phản ứng dây chuyền va chạm và nén bên trong đám mây khí tốc độ cao.

Kỳ diệu thay, cuộc va chạm này tạo ra cụm sao mới, họ đặt tên là cụm sao Emei. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử khoa học nhân loại tìm thấy bằng chứng thuyết phục về sự hình thành sao trong một đám mây khí tốc độ cao như vậy.

Cụm sao trẻ Emei cực kỳ trẻ trên thang tuổi vũ trụ, chỉ khoảng mười triệu năm tuổi, giống như những đứa trẻ sơ sinh. Việc phát hiện ra chúng có ý nghĩa khoa học sâu sắc, không chỉ khẳng định khả năng hình thành sao trong điều kiện khắc nghiệt, mà quan trọng hơn, còn cho thấy rằng Dải Ngân hà không phải là một hệ thống khép kín, bất biến.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Cụm sao non trẻ #Dải Ngân hà #ngôi sao #đám mây khí #thiên hà

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