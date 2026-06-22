Rùa 194 tuổi được trao danh hiệu 'Biểu tượng Kỷ lục Guinness'

Tổ chức Guinness World Records mới trao danh hiệu "Biểu tượng Kỷ lục Guinness" cho con rùa có tên Jonathan, 194 tuổi. Đây là động vật trên cạn sống lâu nhất.

Vào ngày 17/6, Tổ chức Guinness World Records đã trao danh hiệu "Biểu tượng Kỷ lục Guinness" cho Jonathan - cá thể rùa khổng lồ Seychelles đang sinh sống trên đảo Saint Helena hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương.

Theo tổ chức Guinness World Records, rùa Jonathan được ước tính sinh vào khoảng năm 1832. Nó ít nhất 50 tuổi khi tới đảo Saint Helena, thậm chí có thể già hơn. Độ tuổi ước định của nó được chứng thực qua một bức ảnh cũ chụp vào khoảng năm 1882 - 1886, cho thấy rùa Jonathan đang gặm cỏ trong khu vườn thuộc dinh thự của ông William Grey-Wilson - Thống đốc đảo Saint Helena. Vào tháng 11/2022, Thống đốc Nigel Phillips của đảo Saint Helena đã cấp cho Jonathan ngày sinh nhật chính thức là 4/12/1832.

Rùa Jonathan nắm giữ 2 Kỷ lục thế giới Guinness (GWR) bao gồm động vật trên cạn sống lâu nhất và con rùa già nhất hành tinh. Nó lập kỷ lục động vật sống lâu nhất thế giới vào năm 2021.

"Cụ rùa" Jonathan 194 tuổi. Ảnh: Saint Helena/PA.

Trong khi rùa khổng lồ Seychelles có tuổi thọ trung bình 150 năm, Jonathan sống tới lần sinh nhật thứ 194 tuổi cho thấy cá thể này có tuổi thọ đáng kinh ngạc. Các bác sĩ thú y tại đảo Saint Helena cho biết rùa Jonathan vẫn có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường dù mất khứu giác do tuổi già.

Thống đốc đảo Nigel Phillips cho hay Jonathan không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi thọ cực cao mà nó còn là một phần không thể thiếu của cộng đồng địa phương. Cơ quan Du lịch Saint Helena cũng gọi "cụ rùa" Jonathan là "vinh dự xứng đáng dành cho cư dân nổi tiếng nhất của hòn đảo".