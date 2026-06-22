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Kho tri thức

Sinh vật kỳ lạ trông như “khu rừng sô cô la” đến từ ngoài hành tinh

Trên những khúc gỗ mục trong rừng đôi khi xuất hiện các cấu trúc kỳ lạ trông như một khu rừng tí hon ngoài hành tinh.

Thanh Bình

Stemonitis là một chi nấm nhầy (slime mold) nổi tiếng thuộc nhóm Myxomycetes, những sinh vật từng khiến các nhà khoa học tranh luận suốt nhiều thế kỷ vì quá khác thường. Chúng không phải là thực vật, không phải động vật, cũng không phải nấm thực sự, mà thuộc nhóm sinh vật nguyên sinh có lối sống độc đáo. Trong tự nhiên, Stemonitis thường xuất hiện trên gỗ mục, thân cây đang phân hủy hoặc các lớp lá ẩm trong rừng, nơi chúng âm thầm tham gia vào quá trình tái chế vật chất hữu cơ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Stemonitis trở nên đặc biệt là vòng đời đầy biến hóa. Trong phần lớn thời gian tồn tại, chúng xuất hiện dưới dạng plasmodium – một khối chất nguyên sinh khổng lồ chứa rất nhiều nhân tế bào nhưng không bị chia tách thành các tế bào riêng biệt. Khối plasmodium này có thể bò chậm trên bề mặt gỗ mục để tìm kiếm vi khuẩn, bào tử nấm và các hạt hữu cơ nhỏ làm thức ăn. Dù không có não hay hệ thần kinh, chúng vẫn có khả năng "ra quyết định" ở mức độ đơn giản bằng cách phản ứng với ánh sáng, độ ẩm và nguồn dinh dưỡng.

Ảnh: wigry.org

Khi điều kiện thích hợp, plasmodium sẽ biến đổi ngoạn mục thành các cấu trúc sinh sản dựng đứng giống những cột lông cực nhỏ. Đây chính là giai đoạn mà người đi rừng thường bắt gặp. Hàng nghìn cuống mảnh mai màu nâu sô cô la, đen hoặc ánh đồng mọc san sát trên gỗ mục tạo nên khung cảnh giống một cánh rừng thu nhỏ cao chỉ vài milimét. Nhìn dưới kính hiển vi hoặc qua ảnh chụp macro, Stemonitis mang vẻ đẹp kỳ lạ không thua kém bất kỳ sinh vật nào trong thế giới khoa học viễn tưởng.

Ảnh: ohoubach

Một số loài phổ biến trong chi này như Stemonitis fusca hay Stemonitis axifera được ghi nhận ở nhiều khu rừng trên khắp thế giới. Chúng có thể xuất hiện chỉ sau một đêm mưa ẩm và tồn tại trong thời gian ngắn trước khi phát tán bào tử theo gió. Chính sự xuất hiện bất ngờ rồi nhanh chóng biến mất đã khiến nhiều người tưởng rằng chúng là những "sinh vật bí ẩn" mọc lên chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi.

Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến nấm nhầy như Stemonitis vì khả năng giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc. Những nghiên cứu trên các loài nấm nhầy khác cho thấy chúng có thể tìm đường tối ưu qua mê cung hoặc xây dựng mạng lưới vận chuyển hiệu quả mà không cần hệ thần kinh. Điều này giúp giới nghiên cứu hiểu thêm về các nguyên tắc tổ chức của sự sống và thậm chí truyền cảm hứng cho các thuật toán máy tính hiện đại.

Dù nhỏ bé đến mức thường bị bỏ qua, Stemonitis là minh chứng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của thế giới vi mô. Trên một khúc gỗ mục tưởng chừng vô tri, những "cánh rừng tí hon" này đang âm thầm thực hiện vai trò quan trọng trong chu trình tuần hoàn của tự nhiên, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng những điều kỳ diệu nhất đôi khi lại nằm ở những nơi ít ai chú ý tới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Sinh vật kỳ lạ ngoài hành tinh #Nấm nhầy và vòng đời độc đáo #Vai trò trong chu trình tự nhiên #Cấu trúc giống rừng thu nhỏ #Nghiên cứu sinh vật vi mô

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