Các công nghệ đột phá hỗ trợ du hành giữa các vì sao

Để thúc đẩy hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại, dưới đây là những công nghệ tiên tiến hỗ trợ du hành giữa các vì sao.

Du hành giữa các vì sao là cuộc hành trình kỳ diệu xuyên qua nhiều năm ánh sáng, luôn khơi gợi khát vọng khám phá những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ này cần phải vượt qua vô số thách thức khoa học và công nghệ.

Du hành giữa các vì sao là cuộc hành trình kỳ diệu xuyên qua nhiều năm ánh sáng, luôn khơi gợi khát vọng khám phá những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ trong nhân loại. Ảnh: @Getty.

Tên lửa hóa học

Tên lửa hóa học, công nghệ đẩy chủ đạo hiện nay, dựa vào sự đốt cháy nhiên liệu hóa học để tạo ra lực đẩy. Cả nhiên liệu và chất oxy hóa đều được lưu trữ bên trong tàu vũ trụ, và công nghệ này đã hoàn thiện và dễ vận hành.

Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế đáng kể, chẳng hạn như hiệu suất thấp, khối lượng lớn, tốc độ chậm và thời gian hoạt động không đủ. Với tốc độ hiện tại của tên lửa hóa học, ngay cả việc đến được ngôi sao gần nhất—Proxima Centauri (cách khoảng 4,2 năm ánh sáng)—cũng sẽ mất hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn năm, rõ ràng là không đủ cho du hành giữa các vì sao.

Năng lượng hạt nhân

Công nghệ đẩy hạt nhân sử dụng năng lượng giải phóng từ phản ứng phân hạch hoặc tổng hợp hạt nhân để cung cấp năng lượng cho tàu vũ trụ, đã cho thấy những ưu điểm đáng kể về hiệu quả, khối lượng, tốc độ và độ bền. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khó khăn kỹ thuật, an toàn, ô nhiễm môi trường và các yếu tố chính trị.

Hiện nay, năng lượng hạt nhân chưa được ứng dụng thực tiễn vào tàu vũ trụ và vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết và thiết kế. Tuy nhiên, công nghệ tổng hợp hạt nhân đã thu hút sự chú ý đáng kể do sản lượng năng lượng cao và đặc tính tương đối sạch. Mặc dù vậy, việc đạt được các phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vẫn sẽ cần thời gian và đầu tư đáng kể.

Động cơ điện

Động cơ đẩy điện là một lựa chọn năng lượng mới. Nó tạo ra lực đẩy bằng cách tăng tốc các ion hoặc electron bằng điện, mang lại những ưu điểm như hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, động cơ đẩy điện tạo ra lực đẩy tương đối nhỏ và cần thời gian dài hơn để đạt được tốc độ mong muốn. Do đó, nó phù hợp hơn cho các nhiệm vụ thám hiểm trong hệ mặt trời hơn là du hành giữa các vì sao. Tuy nhiên, động cơ đẩy điện vẫn mở ra những ý tưởng và khả năng mới cho du hành giữa các vì sao trong tương lai.

Tên lửa photon

Tên lửa photon sử dụng photon (các hạt ánh sáng) làm nguồn lực đẩy, dựa trên thuyết tương đối. Mặc dù photon không có khối lượng, chúng lại có động lượng và năng lượng. Khi photon được phát ra từ tàu vũ trụ, chúng tạo ra một phản lực, sinh ra lực đẩy. Về mặt lý thuyết, tên lửa photon có thể đạt tốc độ ánh sáng (300.000 km/giây), lý tưởng cho du hành giữa các vì sao.

Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này vô cùng khó khăn. Chúng cần các laser hiệu suất cao hoặc các nguồn sáng khác để phát ra photon, cùng với các gương phản xạ chính xác và nhẹ hoặc các thiết bị khác để thu nhận và chuyển đổi chúng. Hơn nữa, một hệ thống năng lượng lớn và hiệu quả là rất cần thiết. Hiện nay, tên lửa photon vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết và thử nghiệm và chưa được ứng dụng thực tế vào tàu vũ trụ.

Công nghệ cánh buồm năng lượng mặt trời

Cánh buồm năng lượng mặt trời là một công nghệ vũ trụ sử dụng áp suất bức xạ mặt trời để tạo ra lực đẩy. Khi tàu vũ trụ được trang bị một lớp màng phản chiếu lớn hoặc vật liệu khác, nó có thể thu nhận hiệu quả áp suất bức xạ mặt trời và linh hoạt điều khiển cường độ và hướng của lực đẩy bằng cách điều chỉnh góc và hướng. Ưu điểm của công nghệ này nằm ở hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ, tốc độ cao và khả năng hoạt động bền bỉ tuyệt vời. Cánh buồm năng lượng mặt trời có thể đạt tốc độ từ 10 đến 100 km/giây, hiệu suất này mang lại lợi thế đáng kể cho các nhiệm vụ khám phá hệ mặt trời bên trong hoặc các hệ sao lân cận.

Tuy nhiên, công nghệ cánh buồm năng lượng mặt trời cũng đối mặt với một số thách thức. Lực đẩy của nó tương đối thấp, gia tốc thấp, vận hành phức tạp và bị ảnh hưởng bởi khoảng cách đến mặt trời. Tàu vũ trụ cần một lượng thời gian đáng kể để đạt tốc độ tối đa, và việc điều khiển và điều chỉnh cực kỳ chính xác là rất cần thiết. Hơn nữa, để hấp thụ hiệu quả áp lực bức xạ mặt trời, cánh buồm năng lượng mặt trời cần một bề mặt cánh buồm lớn, nhẹ và một cấu trúc hỗ trợ chắc chắn nhưng vẫn nhẹ.

Tuy nhiên, công nghệ cánh buồm năng lượng mặt trời đã được ứng dụng thành công trên một số vệ tinh và tàu thăm dò, chẳng hạn như tàu thăm dò cánh buồm năng lượng mặt trời IKAROS của Nhật Bản và tàu vũ trụ Photon của Mỹ. Những ứng dụng này chứng minh tiềm năng của công nghệ cánh buồm năng lượng mặt trời trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Động cơ đẩy laser

Công nghệ đẩy bằng laser có hai phương pháp thực hiện. Thứ nhất, laser có thể tác động trực tiếp lên bề mặt hoặc bên trong tàu vũ trụ, tạo ra lực đẩy thông qua lực nhiệt hoặc lực điện từ. Thứ hai, laser tác động lên môi trường làm việc phía sau tàu vũ trụ, cũng sử dụng lực nhiệt hoặc lực điện từ để tăng tốc và tạo ra lực đẩy. Công nghệ này mang lại những ưu điểm đáng kể, bao gồm hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ, tốc độ cao và khả năng hoạt động bền bỉ, đạt tốc độ từ 100 đến 1000 km/giây, lý tưởng cho du hành giữa các vì sao.

Tuy nhiên, công nghệ đẩy bằng laser phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như khó khăn trong việc triển khai kỹ thuật, vấn đề ổn định lực đẩy, yêu cầu năng lượng khổng lồ và dễ bị nhiễu. Cụ thể, nó đòi hỏi một laser hoặc nguồn sáng mạnh và ổn định, cũng như một bộ thu hoặc bộ chuyển đổi chính xác và nhẹ. Hơn nữa, một hệ thống năng lượng lớn cũng rất cần thiết.

Tuy nhiên, trong không gian giữa các vì sao, các yếu tố không thể kiểm soát như bụi, khí và từ trường có thể gây ra sự suy giảm, tán xạ và lệch hướng của laser, ảnh hưởng đến hiệu suất lực đẩy. Hiện nay, công nghệ đẩy bằng laser vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết và thử nghiệm và chưa được ứng dụng thực tế vào tàu vũ trụ.