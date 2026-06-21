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Kho tri thức

Chiến thuật tự vệ đỉnh cao của loài thằn lằn Việt nam có cực nhiều

Giữa những bãi cát và các khu rừng ven biển châu Á tồn tại một loài thằn lằn nhỏ với câu chuyện tiến hóa đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Thằn lằn bóng đuôi dài (Eutropis longicaudata) là một loài bò sát thuộc họ Thằn lằn bóng (Scincidae), phân bố tại miền nam Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và bán đảo Malaysia. Dù không có kích thước lớn hay màu sắc sặc sỡ, loài vật này lại thu hút sự chú ý của các nhà sinh học nhờ khả năng thích nghi đặc biệt trước những kẻ săn mồi nguy hiểm.

Ảnh: tbri.gov

Đúng như tên gọi, thằn lằn bóng đuôi dài sở hữu chiếc đuôi dài bất thường, thường dài hơn phần thân còn lại. Cơ thể chúng được phủ bởi các vảy bóng mượt màu nâu đồng hoặc nâu ô liu, giúp phản chiếu ánh sáng và tạo hiệu ứng ngụy trang giữa lớp lá khô hoặc nền đất ven biển. Khi di chuyển, chúng nhanh nhẹn luồn lách qua các khe đá và bụi cây với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ảnh: wetlandpark.gov

Điều nổi tiếng nhất về loài thằn lằn này là chiến lược phòng vệ trước rắn. Trên đảo Lưu Cầu thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Eutropis longicaudata thường xuyên phải đối mặt với loài rắn lục độc cực kỳ nguy hiểm. Qua quá trình tiến hóa, chúng đã phát triển chiếc đuôi dài hơn hẳn những quần thể cùng loài ở nơi khác. Khi bị tấn công, phần đuôi thường là mục tiêu đầu tiên của rắn. Nếu cú cắn trúng đuôi thay vì thân mình, thằn lằn có cơ hội sống sót cao hơn rất nhiều.

Ảnh: inaturalist

Không chỉ vậy, giống nhiều loài thằn lằn khác, Eutropis longicaudata còn có khả năng tự cắt bỏ đuôi khi gặp nguy hiểm. Chiếc đuôi bị tách rời sẽ tiếp tục giật mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, đánh lạc hướng kẻ săn mồi để chủ nhân của nó chạy thoát. Sau đó, đuôi có thể mọc lại, dù thường không hoàn hảo như ban đầu. Đây là một trong những ví dụ sinh động nhất về cuộc chạy đua tiến hóa giữa con mồi và động vật săn mồi trong tự nhiên.

Loài thằn lằn này hoạt động chủ yếu vào ban ngày, săn bắt côn trùng, nhện và các động vật không xương sống nhỏ. Chúng đặc biệt ưa thích môi trường ven biển, nơi có nhiều đá, cây bụi thấp và ánh nắng dồi dào. Nhờ khả năng thích nghi tốt, Eutropis longicaudata có thể tồn tại trong những môi trường mà nhiều loài bò sát khác gặp khó khăn.

Mặc dù không nổi tiếng như kỳ nhông hay tắc kè, thằn lằn bóng đuôi dài là minh chứng tuyệt vời cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. Một chiếc đuôi dài hơn vài centimet có vẻ không đáng kể với con người, nhưng trong thế giới hoang dã, nó có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chính những chi tiết nhỏ bé như vậy đã làm nên những câu chuyện tiến hóa hấp dẫn nhất trên hành tinh.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Chiến lược phòng vệ của thằn lằn Việt Nam #Khả năng thích nghi và tự vệ của thằn lằn bóng đuôi dài #Tiến hóa chống săn mồi tự nhiên #Chức năng và ý nghĩa của việc tự cắt đuôi #Môi trường sống ven biển và đặc điểm sinh thái

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