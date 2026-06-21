Loài cá nước ngọt đáng sợ nhất châu Âu: Dài 3 mét, nuốt chim như nuốt kẹo

Ẩn mình dưới những dòng sông và hồ nước châu Âu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh.

Cá nheo châu Âu (Silurus glanis), còn được gọi là cá da trơn Wels, là một gã khổng lồ thực sự của các hệ sinh thái nước ngọt. Loài cá này phân bố tự nhiên từ lưu vực sông Danube đến vùng biển Caspi, nhưng ngày nay đã được du nhập tới nhiều nơi khác trên khắp châu Âu. Với thân hình dài, đầu dẹt, miệng rộng và những chiếc râu cảm giác đặc trưng, Silurus glanis mang vẻ ngoài khiến nhiều người liên tưởng đến những "quái vật sông nước" trong truyền thuyết.

Ảnh: Seriously Fish

Điều làm nên danh tiếng của cá nheo châu Âu chính là kích thước đáng kinh ngạc. Những cá thể trưởng thành thường dài từ 1,5 đến 2m, nhưng các mẫu vật lớn nhất từng được ghi nhận có thể vượt quá 2,7m và nặng trên 130 kg. Điều này khiến nó trở thành một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Một con cá nheo khổng lồ đang bơi lặng lẽ dưới mặt nước đục có thể tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.

Ảnh: VietNam Fishing Tours

Là loài săn mồi cơ hội, cá nheo châu Âu có thực đơn rất đa dạng. Chúng ăn cá nhỏ, động vật giáp xác, ếch, chim nước và đôi khi cả những động vật có vú nhỏ rơi xuống nước. Nhờ hệ thống râu cực kỳ nhạy cảm, chúng có thể phát hiện con mồi trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ở vùng nước đục. Khả năng săn mồi này giúp chúng trở thành một trong những kẻ thống trị của các dòng sông lớn.

Ảnh: Remi Masson

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Silurus glanis xuất hiện tại miền nam nước Pháp. Tại một số khu vực ven sông Tarn, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy cá nheo châu Âu học được cách lao lên bờ trong tích tắc để bắt chim bồ câu đang kiếm ăn gần mép nước. Hành vi đặc biệt này khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên vì cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của loài cá khổng lồ này.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, cá nheo châu Âu còn có tuổi thọ đáng nể. Trong điều kiện thuận lợi, chúng có thể sống vài chục năm, trở thành những "lão ngư" thực thụ của các con sông. Nhiều ngư dân kể lại rằng họ đã gặp những cá thể khổng lồ mang đầy sẹo, như thể đã trải qua cả một đời phiêu lưu dưới đáy nước.

Ngày nay, Silurus glanis vừa là đối tượng câu thể thao hấp dẫn vừa là một phần quan trọng của hệ sinh thái nước ngọt châu Âu. Dù đôi khi bị gắn với những câu chuyện phóng đại về "quái vật sông", thực chất đây là một loài cá độc đáo, thông minh và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Sự tồn tại của nó nhắc nhở rằng ngay cả trong những dòng sông tưởng chừng quen thuộc vẫn còn những sinh vật khổng lồ đầy bí ẩn đang lặng lẽ sinh sống.