Chiếc bình cổ 7.700 năm tuổi hé lộ nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc

Chiếc bình cổ 7.700 năm tuổi độc đáo hé lộ những hiểu biết mới về nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc.

Các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc đã khai quật được một chiếc bình có hình dạng khác thường, có niên đại 7.700 năm tuổi, mang đến những hiểu biết độc đáo về nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới của Trung Quốc.

Chiếc bình này được khai quật ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, tại một địa điểm gắn liền với văn hóa Bùi Lý Cương, tồn tại từ khoảng năm 7.000 Trước Công Nguyên đến năm 5.000 Trước Công Nguyên và được coi là một trong những cái nôi của nền nông nghiệp Trung Quốc.

Chiếc bình cổ 7.700 năm tuổi độc đáo hé lộ những hiểu biết mới về nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Ảnh: @SCMP.

Theo các báo cáo, Li Yongqiang, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Khảo cổ học, Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết: "Phát hiện này cung cấp bằng chứng vật chất mới và quan trọng để nghiên cứu nguồn gốc nền văn hóa Bùi Lý Cương”.

Li Yongqiang cùng nhóm cộng sự đã tìm thấy chiếc bình có miệng nhỏ và đáy hình tam giác nhọn, và những vật thể tương tự đã được tìm thấy tại các khu mộ, hố tro và nhà ở của người bộ tộc thuộc văn hóa Bùi Lý Cương.

Nền văn hóa Bùi Lý Cương nổi tiếng với sự phát triển của nghề làm gốm, và các cuộc khai quật cho thấy, người dân nơi đây chôn cất con cái của họ trong những chiếc bình gốm được vẽ trang trí.

Tuy nhiên, với chiều dài 10cm, những chiếc bình mới phát hiện ngắn hơn so với các vật thể tương tự, nhiều khả năng chiếc bình gốm này có thể là vật chứa được sử dụng để sản xuất nấm men bằng gạo đỏ.

Đối với người thuộc nền văn hóa Bùi Lý Cương, gạo không quá quan trọng đối với sinh kế, và nó thường được dùng để làm rượu, thường là một phần của nghi lễ tang lễ.