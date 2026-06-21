Cuộc chiến sinh tồn kịch tính của loài chim trắng muốt, 'báu vật' Indonesia

Chim sáo trắng Bali (Leucopsar rothschildi) là một trong những loài chim quý hiếm và nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Với bộ lông trắng tinh khiết, chóp mào mềm mại trên đầu và vùng da xanh lam nổi bật quanh mắt, loài chim này sở hữu vẻ đẹp thanh lịch khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó quên.

Điều đặc biệt là sáo trắng Bali chỉ có nguồn gốc tự nhiên tại đảo Bali của Indonesia. Đây là một trong số ít loài chim đặc hữu có vùng phân bố tự nhiên cực kỳ nhỏ. Trong tự nhiên, chúng chủ yếu sinh sống tại khu vực rừng khô thuộc Vườn quốc gia Tây Bali ở phía tây hòn đảo.

Ảnh: Wikimedia Commons

Loài chim này được các nhà khoa học mô tả lần đầu vào năm 1912 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Tên khoa học của nó được đặt để vinh danh Walter Rothschild, một nhà tự nhiên học nổi tiếng chuyên nghiên cứu chim và động vật quý hiếm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Vẻ đẹp đáng kinh ngạc chính là một trong những nguyên nhân khiến sáo trắng Bali gặp nguy hiểm. Trong nhiều thập kỷ, nhu cầu nuôi chim cảnh đã khiến loài này bị săn bắt và buôn bán trái phép với số lượng lớn. Cùng với sự thu hẹp môi trường sống, quần thể tự nhiên suy giảm nhanh chóng. Có thời điểm vào đầu những năm 2000, số lượng sáo trắng Bali ngoài tự nhiên được ghi nhận chỉ còn chưa đến 10 cá thể.

Sự suy giảm nghiêm trọng ấy đã biến Leucopsar rothschildi thành một trong những loài chim nguy cấp nhất thế giới. Các tổ chức bảo tồn, cơ quan quản lý và nhiều vườn thú quốc tế đã phối hợp triển khai các chương trình nhân giống và tái thả vào tự nhiên. Nhờ những nỗ lực kéo dài nhiều năm, quần thể của loài chim này đã có dấu hiệu phục hồi, dù vẫn cần được bảo vệ chặt chẽ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ngoài vẻ ngoài nổi bật, sáo trắng Bali còn là loài chim thông minh và có tập tính xã hội khá thú vị. Chúng thường sống theo cặp hoặc nhóm nhỏ, kiếm ăn trên mặt đất và trong các tán cây thấp. Thức ăn bao gồm côn trùng, trái cây, hạt và nhiều loại động vật không xương sống nhỏ.

Ngày nay, sáo trắng Bali được xem là biểu tượng của công tác bảo tồn thiên nhiên tại Indonesia. Câu chuyện của loài chim này cho thấy vẻ đẹp có thể vừa là món quà vừa là thử thách. Từ bờ vực tuyệt chủng, “viên ngọc trắng” của Bali vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện hy vọng giữa những cánh rừng nhiệt đới của hòn đảo nổi tiếng này.