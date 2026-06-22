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Kho tri thức

Lỗ đen khổng lồ thức tỉnh khỏi trạng thái ngủ đông

Cách Trái Đất 360 triệu năm ánh sáng, một lỗ đen có khối lượng gấp 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời, đã miệt mài "nuốt chửng" vật chất suốt nhiều năm.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Một báo cáo nghiên cứu mới được các nhà thiên văn học tại Đài quan sát Nam Âu công bố cho thấy, có một lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất 360 triệu năm ánh sáng, đã thức tỉnh khỏi trạng thái ngủ đông và bắt đầu nuốt chửng vật chất xung quanh. Khối lượng của nó gấp 1 triệu lần khối lượng của Mặt Trời.

Lỗ đen quái vật này được đặt tên là SDSS1335+0728, nằm trong Cụm sao Xử Nữ, cách Trái Đất khoảng 360 triệu năm ánh sáng. Nó bắt đầu phát ra ánh sáng rất mạnh vào tháng 12 năm 2019, và sau đó phát ra ánh sáng ngày càng mạnh hơn trên nhiều phổ bức xạ quang học, từ đó thu hút ngày càng nhiều nhà thiên văn học chú ý đến vật thể thiên thể khổng lồ này.

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Cách Trái Đất 360 triệu năm ánh sáng, một lỗ đen có khối lượng gấp 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời, đã miệt mài "nuốt chửng" vật chất suốt nhiều năm. Ảnh: @Đài quan sát Nam Âu.

Nghiên cứu mới đưa giả thuyết SDSS1335+0728 là một lỗ đen siêu khối lượng đã ở trạng thái "ngủ đông" trước đó. Sau khi "thức tỉnh", nó bắt đầu nuốt chửng bụi khí năng lượng, các ngôi sao xung quanh, lân cận, điều này dẫn đến sự gia tăng độ sáng đột ngột.

Bằng cách so sánh dữ liệu từ trước và sau tháng 12 năm 2019, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, lỗ đen này hiện tại đang phát ra nhiều tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại hơn. Thậm chí, nó cũng đã bắt đầu phát ra tia X, một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu cho rằng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thiên văn học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Lỗ đen #Mặt Trời #ngôi sao #năng lượng #vật chất

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