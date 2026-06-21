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Kho tri thức

Hé lộ những bí ẩn của vũ trụ bao la

Những bí ẩn của vũ trụ bao la luôn là chủ đề nóng bỏng trong nghiên cứu vũ trụ học sơ khai lẫn hiện đại.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Những bí ẩn của vũ trụ bao la là chủ đề nghiên cứu chính của nhân loại. Hiện nay, chúng ta đã biết rằng nguồn gốc của vũ trụ là do một vụ nổ khổng lồ xảy ra cách đây 13,8 tỷ năm, lan rộng từ một điểm cực nóng và đặc. Vũ trụ chứa nhiều thiên thể, tồn tại trong các cấu trúc phân cấp, chẳng hạn như các ngôi sao, hành tinh, thiên hà và cụm thiên hà.

Cấu tạo của vũ trụ

Vũ trụ là một hệ thống đa tầng. Các khối cấu tạo cơ bản là các nguyên tố, được tạo ra bên trong các ngôi sao thông qua các quá trình như phản ứng tổng hợp hạt nhân và sự kết tụ. Những ngôi sao này tập hợp lại để tạo thành các thiên hà, và tiếp tục kết tụ để tạo thành các cụm thiên hà.

Hơn nữa, vũ trụ chứa một lượng lớn vật chất tối và năng lượng tối. Mặc dù không thể quan sát trực tiếp, nhưng ảnh hưởng của chúng đến vật chất có thể quan sát được và sự giãn nở của vũ trụ cung cấp những manh mối quan trọng để giải thích cấu trúc và sự tiến hóa của nó.

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.Vũ trụ của chúng ta ước tính có từ 100 đến 200 tỷ thiên hà, trong đó có dải Ngân Hà (Milky Way) – nơi chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta. Ảnh: @NASA.

Sự tiến hóa của các thiên hà và vũ trụ

Các thiên hà là những hệ thống thiên thể trong vũ trụ, được cấu tạo từ các ngôi sao, hành tinh, khí, bụi và các nguyên tố khác. Chúng tồn tại với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, chẳng hạn như các thiên hà xoắn ốc, thiên hà elip và thiên hà lùn bất thường. Bằng cách quan sát sự phân bố và chuyển động của các thiên hà, các nhà khoa học đã hé lộ quá trình tiến hóa của vũ trụ, từ các hệ thống thiên hà sơ khai đến sự hợp nhất và tương tác giữa các thiên hà, tất cả đều có tác động sâu sắc đến sự tiến hóa của vũ trụ.

Bí ẩn của các lỗ đen

Lỗ đen là một trong những thực thể bí ẩn nhất trong vũ trụ. Chúng là những vùng không gian- thời gian bị uốn cong cực độ. Ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của chúng khi chạm đến lỗ đen. Lỗ đen được hình thành từ sự tiến hóa của các ngôi sao sơ ​​khai. Khi một ngôi sao lớn cạn kiệt nhiên liệu, nó dần dần hình thành một vật thể nhỏ, cực kỳ đặc – gọi là một lỗ đen. Lỗ đen có thể hấp thụ vật chất xung quanh, tạo thành một vòng vật chất gọi là vành đĩa gió, và cũng có thể phát ra năng lượng thông qua bức xạ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#vũ trụ #không gian #hành tinh #ngôi sao #thiên hà

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