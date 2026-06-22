Phát triển găng tay thông minh biến cảm xúc cá nhân thành cảm ứng nhiệt

Theo Tân Hoa xã, các nhà nghiên cứu tại Australia phát triển một loại găng tay thông minh có khả năng biến dữ liệu cảm xúc cá nhân thành cảm ứng nhiệt, mang đến giải pháp thay thế cho việc hiển thị thông tin trên màn hình.

Sản phẩm mang tên ThermoPhy được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu môi trường tương tác và thực tế ảo (IVE) thuộc Đại học Adelaide. Thiết bị này được tích hợp các bộ phận tạo nhiệt siêu nhỏ ở các đầu ngón tay, kết hợp với các mô hình nhựa in 3D gắn bên ngoài để mô phỏng những dạng biểu đồ quen thuộc hay bản đồ nhiệt.

Giảng viên Adam Drogemuller thuộc IVE cho biết, mục tiêu của dự án là biến dữ liệu trở nên gần gũi và mang tính trải nghiệm hơn. Theo ông, phản hồi bằng nhiệt có ưu điểm đặc biệt là tính riêng tư, bởi chỉ người đeo mới có thể cảm nhận được những thay đổi đó.

Nhóm nghiên cứu ở Australia đã phát triển găng tay thông minh có tên ThermoPhy. Ảnh: adelaide.edu.au.

Nhóm nghiên cứu cho biết, găng tay thông minh ThermoPhy đặc biệt phù hợp để thể hiện những thông tin mang tính cá nhân hoặc cảm xúc như tâm trạng, mức độ căng thẳng, sức khỏe tinh thần và các trải nghiệm hằng ngày.

Ví dụ, các thanh nổi trên găng tay ThermoPhy có thể thể hiện thời lượng giấc ngủ của người dùng, trong khi nhiệt độ truyền tới các đầu ngón tay phản ánh trạng thái cảm xúc khi thức dậy. Một ứng dụng khác là nhiệt độ tăng dần có thể mô phỏng mức độ khó chịu của con người trong môi trường đông đúc.

Nhóm nghiên cứu cho hay ThermoPhy có thể tạo ra sự đồng cảm, cho phép người khác có thể đeo găng tay để trải nghiệm dữ liệu cảm xúc hoặc sức khỏe của người dùng, dựa trên "nhân văn hóa dữ liệu", giúp dữ liệu trở nên dễ hiểu hơn thông qua tương tác vật lý và biết được họ đã trải qua những cảm xúc như thế nào.

Theo các nhà nghiên cứu, chi phí chế tạo găng tay thông minh ThermoPhy là khoảng 28 AUD (khoảng 19,68 USD). Trong nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo, họ sẽ tiếp tục tìm hiểu cách con người diễn giải các tín hiệu nhiệt và cách công nghệ này có thể tích hợp với những nền tảng khác như thực tế tăng cường (AR).