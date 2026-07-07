Lộ diện liên danh thi công nạo vét Hồ lắng số 2 phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt - Mai Cao Kỳ đã ký Quyết định số 142/QĐ-BQLDAĐL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công nạo vét Hồ lắng số 2 và xây dựng kè xung quanh Hồ lắng số 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Dự án mang tính chiến lược này hướng tới mục tiêu cải thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực thoát nước và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái cho vùng lõi của tỉnh Lâm Đồng.

Hiệu quả kinh tế từ công tác tiết kiệm ngân sách công

Hồ sơ quản lý đấu thầu cho thấy gói thầu số 05 có giá dự toán được phê duyệt là 36.799.321.909 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm hồ sơ đề xuất kỹ thuật - tài chính công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Liên danh Thi công Hồ lắng số 2 gồm Công ty TNHH Thông Nữ và Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đà Lạt đã được lựa chọn trúng thầu với mức giá gói thầu chính thức là 35.594.323.191 đồng.

Thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự án đã mang lại giá trị tiết kiệm trực tiếp cho ngân sách nhà nước số tiền 1.204.998.718 đồng, đạt tỷ lệ chênh lệch giảm xấp xỉ 3,27%. Hợp đồng giữa hai bên được ký kết theo hình thức trọn gói, với tổng thời gian thực hiện toàn bộ các hạng mục xây lắp là 840 ngày, tương đương khoảng 28 tháng thi công liên tục.

Theo chuyên gia kinh tế Đào Giang, việc các gói thầu xây lắp quy mô lớn trên 36 tỷ đồng đạt được tỷ lệ tiết kiệm tối ưu thông qua hình thức cạnh tranh trực tuyến là tín hiệu tích cực. Điều này chứng minh năng lực điều hành của chủ đầu tư trong việc hiện thực hóa các nội dung chỉ đạo thuộc Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, chống lãng phí trong công tác quản lý vốn đầu tư công năm 2026.

Quyết định số 142/QĐ-BQLDAĐL. (Nguồn MSC)

Bóc tách diễn biến chấm thầu và quy trình làm rõ nhân sự

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ghi nhận có 2 nhà thầu liên danh nộp hồ sơ tham gia cạnh tranh. Trong đó, đối thủ của đơn vị trúng thầu là Liên danh Hồ lắng số 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt bước vào vòng mở thầu với mức giá ghi trong đơn dự thầu ban đầu là 36.686.868.686 đồng. Dù đơn vị này đã chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá 0,21% (tương đương giảm khoảng 77.042.424 đồng) đưa giá trị dự thầu sau giảm giá về mức 36.609.826.262 đồng, nhưng do giá cao hơn nên xếp hạng năng lực tài chính ở vị trí thứ hai.

Đối với Liên danh Công ty TNHH Thông Nữ - Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đà Lạt, mức giá ghi trong đơn dự thầu ban đầu là 35.299.271.456 đồng. Trong quá trình rà soát chi tiết, bên mời thầu phát hiện có sai lệch và đã tiến hành hiệu chỉnh với giá trị tăng thêm là 295.051.735 đồng. Giá dự thầu sau hiệu chỉnh cuối cùng đạt 35.594.323.191 đồng, đưa nhà thầu này đứng đầu bảng xếp hạng tài chính.

Đáng chú ý, ngày 23/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã gửi văn bản yêu cầu liên danh dự thầu số 1 làm rõ một số nội dung liên quan đến năng lực nhân sự và hợp đồng tương tự. Phản hồi yêu cầu từ chủ đầu tư, nhà thầu đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án tương đương thông qua hợp đồng xây lắp tại công trình "Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở". Đồng thời, liên danh này đã chủ động thực hiện nhân sự thay thế hợp pháp: điều động Chỉ huy trưởng Lê Trí Hiển thay thế cho ông Vũ Văn Kỳ; đưa ông Vũ Văn Kỳ chuyển sang thay thế vị trí cán bộ kỹ thuật nạo vét của ông Đoàn Văn Khoa. Toàn bộ các nhân sự mới đều được tổ chuyên gia chấm thầu xác nhận đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Góc nhìn pháp lý về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy trình xử lý dòng hồ sơ của gói thầu số 05 thể hiện tính chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ hành lang pháp lý mới. Việc bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung tài liệu minh chứng hợp đồng tương tự và thay thế nhân sự chủ chốt hoàn toàn phù hợp với các quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc làm rõ này giúp chủ đầu tư vừa không bỏ sót các nhà thầu có năng lực tài chính tốt, vừa đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch cho dự án công ích.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm rằng, với thời gian thực hiện dài hạn lên tới 840 ngày tại một địa điểm có địa hình và khí hậu đặc thù như khu vực Đà Lạt, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư - Giám đốc Mai Cao Kỳ - trong giai đoạn hậu đấu thầu là rất lớn. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ tiến độ thi công của liên danh nhà thầu nhằm bảo đảm chất lượng kè bêtông, khối lượng nạo vét bùn đất đúng thiết kế kỹ thuật, tránh phát sinh chi phí vốn và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến dòng chảy tự nhiên của hệ thống hồ cảnh quan tại địa phương.