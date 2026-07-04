Gói thầu hơn 7,5 tỷ tại phường Ninh Chử, tiết kiệm xấp xỉ 58,5 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 30/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử đã ký Quyết định số 215/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường Chinh (đoạn từ vòng xoay đến cầu Ninh Chử). Đơn vị trúng thầu là một doanh nghiệp quen thuộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hiệu quả kinh tế đạt tỷ lệ thấp tại Gói thầu số 08

Dự án Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường Chinh (đoạn từ vòng xoay đến cầu Ninh Chử) được phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Ninh ký, với tổng mức đầu tư là 8,5 tỷ đồng nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị. Theo đó, Gói thầu số 08 (mã hiệu E-TBMT: IB2600299783) có giá dự toán được duyệt là 7,592 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 240 ngày.

Mặc dù thông báo mời thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600173954, biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh. Trong thế trận không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này đã trúng thầu với giá 7,533 tỷ đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước là 58.533.436 đồng. Biên độ giảm giá đạt xấp xỉ 0,77%.

Quyết định số 215/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh

Hồ sơ dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh (mã số doanh nghiệp: 4500558784) được thành lập ngày 15/08/2012, có trụ sở chính tại số 25 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 93 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 87 gói, trượt 3 gói và hủy 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 406,098 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 107,973 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh có mối quan hệ đấu thầu chặt chẽ tại địa phương. Riêng tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử, doanh nghiệp này từng tham gia dự thầu và trúng tuyệt đối 2 trên 2 gói thầu được tổ chức tại đây.

Tại Gói thầu số 08 nêu trên, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận (theo Báo cáo đánh giá số 261/2026/BC-ĐLNT ngày 29/06/2026) và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phát Đạt (theo Báo cáo thẩm định số 39/BCTĐ-APĐ ngày 30/06/2026) đều xác nhận hồ sơ của nhà thầu đạt toàn bộ tiêu chí kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia dẫn đến tỷ lệ giảm giá thấp là bài toán cần xem xét trong quản lý đầu tư công. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, khi một gói thầu quy mô lớn áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút được một hồ sơ, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo không tồn tại các rào cản kỹ thuật vô hình, tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống mở thầu khi có một nhà thầu duy nhất tham gia bằng cách gia hạn hoặc tiến hành đánh giá ngay. Quy trình của Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử không vi phạm điều cấm của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để tối ưu hóa dòng vốn ngân sách, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc xây dựng phương án giá và thu hút nhà thầu là rất quan trọng nhằm đưa tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tối ưu.