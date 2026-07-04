Gói thầu hơn 7,5 tỷ tại phường Ninh Chử, tiết kiệm xấp xỉ 58,5 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 30/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử đã ký Quyết định số 215/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường Chinh (đoạn từ vòng xoay đến cầu Ninh Chử). Đơn vị trúng thầu là một doanh nghiệp quen thuộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hiệu quả kinh tế đạt tỷ lệ thấp tại Gói thầu số 08
Dự án Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường Chinh (đoạn từ vòng xoay đến cầu Ninh Chử) được phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Ninh ký, với tổng mức đầu tư là 8,5 tỷ đồng nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị. Theo đó, Gói thầu số 08 (mã hiệu E-TBMT: IB2600299783) có giá dự toán được duyệt là 7,592 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 240 ngày.
Mặc dù thông báo mời thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600173954, biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh. Trong thế trận không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này đã trúng thầu với giá 7,533 tỷ đồng.
Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước là 58.533.436 đồng. Biên độ giảm giá đạt xấp xỉ 0,77%.
Năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh
Hồ sơ dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh (mã số doanh nghiệp: 4500558784) được thành lập ngày 15/08/2012, có trụ sở chính tại số 25 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.
Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 93 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 87 gói, trượt 3 gói và hủy 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 406,098 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 107,973 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tre Xanh có mối quan hệ đấu thầu chặt chẽ tại địa phương. Riêng tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử, doanh nghiệp này từng tham gia dự thầu và trúng tuyệt đối 2 trên 2 gói thầu được tổ chức tại đây.
Tại Gói thầu số 08 nêu trên, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận (theo Báo cáo đánh giá số 261/2026/BC-ĐLNT ngày 29/06/2026) và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phát Đạt (theo Báo cáo thẩm định số 39/BCTĐ-APĐ ngày 30/06/2026) đều xác nhận hồ sơ của nhà thầu đạt toàn bộ tiêu chí kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm.
Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình
Hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia dẫn đến tỷ lệ giảm giá thấp là bài toán cần xem xét trong quản lý đầu tư công. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, khi một gói thầu quy mô lớn áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút được một hồ sơ, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo không tồn tại các rào cản kỹ thuật vô hình, tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư.
Dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống mở thầu khi có một nhà thầu duy nhất tham gia bằng cách gia hạn hoặc tiến hành đánh giá ngay. Quy trình của Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử không vi phạm điều cấm của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để tối ưu hóa dòng vốn ngân sách, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc xây dựng phương án giá và thu hút nhà thầu là rất quan trọng nhằm đưa tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tối ưu.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.