Lộ diện đơn vị trúng gói cải tạo vỉa hè đường An Dương Vương phường Ninh Chử

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu xây lắp phục vụ công ích xã hội tại phường Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu với các thông số kinh tế kỹ thuật đáng chú ý.

Hiệu quả kinh tế từ gói thầu chỉnh trang đô thị

Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Ninh Chử - Nguyễn Đức Định vừa ký Quyết định số 208/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường An Dương Vương (đoạn công viên Ninh Chử) và đường Sư Vạn Hạnh. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Gia Việt.

Gói thầu này có giá dự toán ban đầu được xác định là 9.957.730.099 đồng. Giá trúng thầu của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 9.239.000.000 đồng. Sau quá trình bóc tách khối lượng và tối ưu hóa các hạng mục thi công, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 718.730.099 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,2%. Đối với các công trình chỉnh trang đô thị có quy mô dưới 10 tỷ đồng tại địa phương, đây được đánh giá là mức tiết kiệm tốt và cao, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Trước đó, dự án tổng thể đã được phê duyệt bởi Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Ninh Chử - Đặng Quốc Thịnh ký duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án cũng được cụ thể hóa bằng Quyết định số 168/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026 do Giám đốc Nguyễn Đức Định phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy chuẩn.

Quyết định số 208/QĐ-BQLDA. (Nguồn MSC)

Bối cảnh đấu thầu và năng lực đơn vị trúng thầu

Mặc dù gói thầu số 07 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với mã thông báo mời thầu công khai IB2600298769, biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Gia Việt tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ pháp lý thể hiện Công ty Cổ phần Gia Việt có mã số doanh nghiệp 4500242967, hoạt động từ ngày 26/05/2005, đặt trụ sở chính tại số 57 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp từng tham gia 66 gói thầu, trúng 52 gói, trượt 12 gói và có 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt xấp xỉ 1.470.802.088.837 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 202.265.879.360 đồng.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, hiện tượng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu nộp hồ sơ là trạng thái thực tế xuất hiện khá nhiều tại các gói thầu quy mô nhỏ thuộc cấp xã, phường quản lý. "Tuy nhiên, điểm tích cực của công trình này nằm ở chỗ dù không chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp tại thời điểm mở thầu, chủ đầu tư cùng đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận và đơn vị thẩm định kết quả là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt vẫn đấu tranh được mức giảm giá sâu, bảo đảm lợi ích kinh tế cho công quỹ."

Quy trình đánh giá kỹ thuật do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận gồm các ông Phan Văn Minh, ông Châu Thạch Long, ông Ngô Phạm Thái Anh thực hiện đã xác nhận hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công công trình tương tự.

Bài toán giám sát nhà thầu phụ và trách nhiệm giải trình

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng trong phương án thi công của gói thầu số 07 là việc Công ty Cổ phần Gia Việt có đề xuất sử dụng nhà thầu phụ chiến lược. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngô Gia Võ sẽ đảm nhận các hạng mục cải tạo vỉa hè, di dời và cải tạo hệ thống cây xanh. Khối lượng công việc giao cho nhà thầu phụ này ước tính chiếm khoảng 29,4% tổng giá trị hợp đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc nhà thầu chính sử dụng thầu phụ ở mức giới hạn biên độ như trên đòi hỏi khâu giám sát thi công thực tế phải được nâng cao hơn một mức. "Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình, kiểm soát chặt chẽ nhật ký công trình, hóa đơn chứng từ và dòng tiền chi trả trực tiếp nhằm loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ chuyển nhượng thầu bất hợp pháp trong thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói 210 ngày." Việc kiểm soát chặt chẽ này cũng đồng thời đáp ứng đúng tinh thần chỉ đạo điều hành đầu tư công tại mục 5 điểm d Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm chất lượng kỹ thuật cao nhất cho hạ tầng đô thị.