Lộ diện điểm yếu năng lực của Xây dựng Thọ Phú khi rời "sân nhà" và bài học thượng tôn pháp luật [Kỳ 3]

Đối lập hoàn toàn với chuỗi chiến thắng sát giá trần tại địa bàn quen thuộc Thành phố Đồng Nai, Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú đã bị loại ngay từ vòng hợp lệ do hồ sơ bộc lộ nhiều sai sót sơ đẳng khi ra đấu trường miền Trung.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một minh chứng sắc nét phản ánh năng lực thực chất của Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú đã lộ diện khi doanh nghiệp này rời xa vùng phủ sóng quen thuộc để vươn ra đấu trường miền Trung. Tại gói thầu "Xây lắp thuộc Dự án Cảnh quan vệt giữa đường 29/3 phường Hòa Xuân" do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Hòa Xuân làm chủ đầu tư, Liên danh Đường 29/3 (gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Minh Phúc và Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú) đã bị Tổ chuyên gia đánh giá loại ngay từ vòng xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Bị loại ngay từ vòng hợp lệ vì loạt lỗi sơ đẳng

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu chi tiết của gói thầu đường 29/3 cho thấy, nguyên nhân trượt thầu của liên danh có sự góp mặt của Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú bắt nguồn từ những sai sót mang tính sơ đẳng về mặt pháp lý và giải pháp kỹ thuật. Cụ thể, trong văn bản Thỏa thuận liên danh, các thành viên đã tiến hành phân chia khối lượng công việc không trùng khớp và mâu thuẫn trực tiếp với Bảng tổng hợp giá dự thầu (Mẫu số 11B). Hệ quả là không có bất kỳ thành viên nào trong liên danh đứng ra nhận trách nhiệm thi công đối với hàng loạt hạng mục cấu thành quan trọng của dự án, bao gồm: Móng trụ đèn cao H=3,2m (STT 3.6), Móng tủ điện chiếu sáng (STT 3.7), Móng đèn pha, đèn nấm (STT 3.8) và Hố ga điện kích thước 1000x1000x1200mm (STT 3.9).

Nguồn: MSC

Không dừng lại ở lỗi thỏa thuận pháp lý, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu này tiếp tục bộc lộ sự thiếu hụt nghiêm trọng về năng lực tổ chức thi công thực tế. Trong phần biện pháp tổ chức thi công, liên danh hoàn toàn thiếu vắng bản vẽ thi công chi tiết cho hạng mục then chốt là "Khoan qua đường và ống thép".

Đồng thời, tại Biểu đồ tiến độ và huy động thiết bị, nhà thầu không bố trí các thiết bị thi công chủ yếu theo đúng yêu cầu bắt buộc của hồ sơ mời thầu, bao gồm Máy ủi công suất ≤ 100 CV và Thiết bị khoan qua đường đặt đường cáp ngầm. Thêm vào đó, Bảng đề xuất vật tư, vật liệu và thiết bị của họ cũng bỏ trống hoàn toàn thông tin ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và nhà cung cấp. Việc một nhà thầu có tổng giá trị trúng thầu lũy kế hơn một nghìn tỷ đồng lại mắc phải những lỗi kỹ thuật sơ đẳng này đã đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực thi công thực chất của doanh nghiệp.

Giá trị của tính cạnh tranh thực chất và bài học thượng tôn pháp luật

Sự trượt chân của Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú tại gói thầu đường 29/3 đã mang lại một góc nhìn đối chiếu vô cùng sâu sắc về tính hiệu quả của môi trường đấu thầu có tính cạnh tranh cao. Khác biệt hoàn toàn với cục diện nghèo nàn đối thủ tại Thành phố Đồng Nai, gói thầu tại phường Hòa Xuân đã thu hút tới 6 nhà thầu và liên danh nhà thầu tham gia đua giá sòng phẳng.

Do môi trường cạnh tranh khốc liệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh Cảnh quan vệt giữa đường 29/3 (gồm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tấn Cường và Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Việt Tiến) đã chủ động xây dựng phương án tối ưu, đưa ra giá trúng thầu là 7.957.849.000 đồng so với giá dự toán ban đầu là 9.947.307.000 đồng. Dự án này đã mang lại tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục lên tới 20% cho ngân sách, giúp tiết kiệm gần 2 tỷ đồng cho công quỹ. Sự tương phản sâu sắc giữa con số tiết kiệm 20% (khi có 6 nhà thầu tham gia) và tỷ lệ tiết kiệm 1% - 2,44% tại Thành phố Đồng Nai (khi chỉ có 1 hoặc 2 nhà thầu quen mặt tham gia) chính là minh chứng hùng hồn nhất cho giá trị của sự cạnh tranh lành mạnh.

Phân tích về bối cảnh hành chính mới năm 2026 và hành lang pháp lý hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương khẳng định: "Kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 thực hiện mô hình hành chính tinh gọn toàn quốc chỉ còn 34 tỉnh/thành phố và chính quyền 2 cấp Tỉnh - Xã, dòng vốn đầu tư công được phân cấp mạnh mẽ cho người có thẩm quyền tại địa phương. Để kiểm soát quyền lực, phòng chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống Luật Đấu thầu mới (Luật số 90/2025/QH15) kết hợp với công cụ giám sát số hóa, lưu vết điện tử 100% của Thông tư 79/2025/TT-BTC chính là bộ lọc thép để loại bỏ tư duy 'sân nhà', triệt tiêu các nhà thầu thân hữu năng lực yếu kém, bảo vệ từng đồng tiền thuế của nhân dân."

Bài học rút ra từ vệt bài về Công ty TNHH Xây dựng Thọ Phú cho thấy, chỉ có sự thượng tôn pháp luật, kiên quyết rà soát và khoanh vùng cảnh báo rủi ro đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường mới có thể xây dựng được một thị trường đấu thầu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế bền vững cho quốc gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.