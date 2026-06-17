Đấu thầu cải tạo vỉa hè Võ Văn Môn: Nghiệp Phát trúng thầu, tiết kiệm 377 triệu đồng

Gói thầu cải tạo vỉa hè đường Võ Văn Môn đã kết thúc với tỷ lệ tiết kiệm trên 7%. Đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, một đơn vị để mất cơ hội cạnh tranh vì sai sót bảo lãnh dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo vỉa hè đường Võ Văn Môn". Việc triển khai gói thầu này được đánh giá là thực hiện bài bản, tuân thủ đúng các trình tự pháp lý hiện hành về đấu thầu.

Cụ thể, ngày 07/5/2026, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An, ông Trần Thanh Nhàn, đã ký Quyết định số 499/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Ngày 08/5/2026, Quyết định số 500/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT, mở đường cho việc tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu thi công xây dựng vỉa hè Võ Văn Môn có giá dự toán 5.343.852.000 đồng, nguồn vốn sử dụng được trích từ ngân sách nhà nước và áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định là 180 ngày.

Sự công khai, minh bạch của hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia đã phát huy hiệu quả khi thu hút được sự quan tâm của ba doanh nghiệp. Theo Biên bản mở thầu, các đơn vị tham gia cạnh tranh bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát, Công ty TNHH Long Nguyen và Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu. Việc có từ ba nhà thầu trở lên tham gia dự thầu là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư.

Bước ngoặt từ sai sót trong hồ sơ dự thầu điện tử

Mặc dù có ba nhà thầu tham gia, nhưng cuộc đua giành quyền thi công cải tạo vỉa hè đường Võ Văn Môn nhanh chóng biến thành "trận chiến tay đôi" ngay từ vòng gửi xe. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 218/2026/BCĐG/TM ngày 27/05/2026 do Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc thực hiện đã chỉ ra một sự cố nghiêm trọng liên quan đến tính hợp lệ của hồ sơ.

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu đã bị loại do không đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Cụ thể, tại mẫu số 04B về bảo lãnh dự thầu trên hệ thống webform, nhà thầu này đã tải lên một tập tin PDF với tên gọi "Bảo lãnh dự thầu, cam kết tín dụng". Thế nhưng, khi tổ chuyên gia mở tệp tin này ra để kiểm tra, nội dung bên trong lại hoàn toàn không khớp với tên gọi. Tài liệu được đính kèm thực chất là "Quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật".

Việc thiếu vắng văn bản bảo lãnh dự thầu hợp lệ là một lỗi cơ bản, vi phạm nghiêm trọng các quy định tại E-HSMT. Điều này buộc tổ chuyên gia phải đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu là "không hợp lệ" và tiến hành loại hồ sơ của đơn vị này, kết thúc sớm cơ hội tham gia thi công dự án.

Sự cố nộp nhầm file của Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng và tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu điện tử. Trong môi trường đấu thầu qua mạng, tính chính xác của từng tệp tin đính kèm là yếu tố sống còn, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp ngay từ những bước đầu tiên.

Chiến thắng thuộc về nhà thầu có mức giá cạnh tranh

Sau khi Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu bị loại, gói thầu vỉa hè Võ Văn Môn chỉ còn lại hai ứng viên là Công ty TNHH Long Nguyen và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát. Cả hai đơn vị này đều chứng minh được năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, qua đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT để bước vào vòng đánh giá tài chính.

Tại bước này, Công ty TNHH Long Nguyen đề xuất mức giá dự thầu là 5.277.447.321 đồng, không có bất kỳ khoản giảm giá nào. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát (Mã số thuế: 0313111967) đã cho thấy quyết tâm trúng thầu mạnh mẽ. Doanh nghiệp này đưa ra mức giá dự thầu ban đầu là 5.067.756.718 đồng, đồng thời áp dụng chính sách giảm giá 2%. Với tỷ lệ giảm giá này, giá trị dự thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát giảm đi hơn 101 triệu đồng, kéo mức giá dự thầu sau khi giảm xuống chỉ còn 4.966.401.583,64 đồng.

Nhờ chiến lược bỏ thầu hợp lý và sự chênh lệch giá đáng kể so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát đã được xếp hạng thứ nhất. Ngày 01/06/2026, Quyết định số 669/QĐ-BQLDA do Giám đốc Trần Thanh Nhàn ký đã chính thức phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát là đơn vị trúng thầu gói thầu thi công xây dựng này.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được làm tròn ở mức 4.966.402.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát trúng thầu không chỉ mang lại thành công cho doanh nghiệp mà còn giúp Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An tiết kiệm được gần 377,5 triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,06% - một con số rất đáng khích lệ trong bối cảnh cần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công hiện nay.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát (MSDN: vn0313111967), có địa chỉ tại số 53 Đường 12, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP HCM, được thành lập năm 2015 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, người đại diện pháp luật là Hồ Xuân Tân.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 06/2026, doanh nghiệp đã tham gia 72 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 36 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 162.303.357.002 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 152.099.751.002 đồng, với vai trò liên danh: 10.203.606.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 95.76%.

Gói thầu tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An là gói thầu đầu tiên mà doanh nghiệp đã trúng. Nhưng trong năm 2025 nhà thầu đã trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư, trong đó phải kể đến các gói như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4, trị giá 10.739.000.000 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu số 4: Xây lắp tại Trung Tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức, trị giá 7.220.356.054 đồng, trúng tháng 10/2025; Gói thầu: Thi công xây dựng, giải phóng mặt bằng (Dây cáp điện hoàn trả cho các hộ dân) và chi phí dự phòng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4, trị giá 9.101.000.000 đồng, trúng tháng 08/2025; Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho, trị giá 4.315.000.000 đồng, trúng tháng 06/2025.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về bức tranh đấu thầu tại dự án này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ nhận định kết quả lựa chọn nhà thầu cải tạo vỉa hè đường Võ Văn Môn là một minh chứng tích cực cho tính hiệu quả của đấu thầu rộng rãi qua mạng. Việc thu hút được ba doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ đã tạo ra một môi trường cạnh tranh về giá thực chất, giúp ngân sách tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Mức tiết kiệm trên sáu phần trăm là một tỷ lệ rất đáng khích lệ đối với các gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ hiện nay.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương việc tổ chuyên gia kiên quyết loại hồ sơ của nhà thầu Thành Minh Hiếu do thiếu văn bản bảo lãnh dự thầu là hành động tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Việc đối chiếu kỹ lưỡng từng tập tin đính kèm cho thấy sự cẩn trọng và tính chuyên nghiệp cao của đơn vị tư vấn chấm thầu. Đây cũng là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp xây dựng khác, cần phải rà soát thật kỹ các tệp dữ liệu trước khi nhấn nút nộp thầu điện tử để tránh những sai sót kỹ thuật làm mất đi cơ hội cạnh tranh công bằng.