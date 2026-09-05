[LIVE] Cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027

Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.

* Không khí náo nhiệt tại Trường tiểu học Phú Định, phường Bình Phú, TP.HCM.

*Trường THCS Kim Liên - Hà Nội: Công tác chuyển bị cho ngày khai trường sớm được hoàn chỉnh để lễ khai giảng được diễn ra đúng giờ. Giáo viên hiệu trưởng Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ: "Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh đã chuẩn bị rất sớm. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các đ/c Công an phường đã sớm giúp ổn định trật tự giao thông do trường nằm tại vị trí gần chợ và bệnh viện lớn. Với sự nỗ lực của tất cả, tôi tin tưởng lễ khai giải sẽ diễn ra tốt đẹp, đúng theo thời gian".

*Tại Hà Tĩnh, hòa cùng không khí ngày hội khai trường của hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Điểm cầu chính của tỉnh Hà Tĩnh được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại Lào Cai. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.

*6h58: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, TP.HCM - các công tác chuẩn bị cuối cùng đã sẵn sàng.

Ảnh: Mai Oanh.

Ảnh: Mai Oanh.

*6h50: Trường cấp 2 Võ Trường Toản, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM, học sinh nô nức, rạng rỡ ngày khai trường

* Cô giáo Hồng Vân, trường tiểu học Dịch Vọng A cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, các thầy cô đã tập trung hoàn thiện từng phần việc, từ trang trí sân khấu, khu vực tổ chức đến chương trình văn nghệ. Đội văn nghệ của nhà trường cũng tích cực tập luyện trong những ngày qua, với mong muốn mang đến một tiết mục vui tươi, sôi động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu năm học mới.” “Điều chúng tôi mong muốn nhất là các con có một lễ khai giảng thật vui và đáng nhớ. Vì vậy, giáo viên và học sinh trong đội văn nghệ đã dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị trang phục, tiết mục và sân khấu. Mọi người đều rất háo hức chờ đón giây phút khai giảng.”

* Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư chúc mừng thầy cô và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân. Đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển các Trường Văn hóa Công an nhân dân; năm đầu tiên được thành lập, tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.

* Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn (xã Anh Sơn) được lựa chọn làm điểm cầu chính diễn ra lễ khai giảng năm học mới của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong 10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp này.

*6h30: Không khí buổi sáng khai giảng tại trường tiểu học Cầu Giấy A, Hà Nội

Phụ huynh học sinh hào hứng cho buổi lễ khai giảng.

* Trước Lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường Phổ thông dân tộc Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Khuôn viên, phòng học, khu nội trú và các không gian sinh hoạt được sắp xếp đồng bộ; học sinh đã tựu trường, tạo nên không khí rộn ràng trước ngày khai giảng.

Đây là địa điểm đặt điểm cầu trung tâm của chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm tại trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với Điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Điểm nhấn đáng chú ý, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đánh trống khai giảng năm học mới đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ.

Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh, không kéo dài phần lễ. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học.

Năm học 2026- 2027 bắt đầu với nhiều đổi mới đưa ngành giáo dục phát triển bứt phá. Đây là năm chuyển trạng thái, tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo với chủ đề: "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất".

Đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, điểm nhấn, là ngành giáo dục thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, không chỉ giảm đầu mối mà còn giúp sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đồng thời tạo điều kiện đổi mới mô hình quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ và nền tảng số. Cùng với đó, cũng là năm thực hiện giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; quản trị giáo dục bằng dữ liệu; thực hiện các luật về giáo dục, luật Nhà giáo với chính sách xếp lương giáo viên cao nhất trong các đơn vị sự nghiệp sẽ được ban hành.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước, cùng với lộ trình miễn phí sách giáo khoa được triển khai ở nhiều địa phương.

Một điểm sáng khác,cùng với tiếp tục mở rộng chính sách miễn học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ học phí đối với khối tư thục, ngoài công lập, chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt sẽ thu hút người giỏi vào các lĩnh vực STEM, hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, việc đưa vào hoạt động 108 trường phổ thông nội trú khu vực biên giới là một trong những giải pháp cụ thể nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh ở địa bàn đặc thù, từng bước thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền, để nơi nào học sinh cũng có cơ hội học tập và phát triển.

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục xác định chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", thể hiện rõ việc chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra những kết quả thực chất.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, năm học mới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất ở từng nhà trường, lớp học và đối với mỗi người học. Ngành giáo dục sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để chuyển từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất; thước đo cuối cùng là người học có thêm cơ hội, học tốt hơn, nhà giáo có điều kiện dạy tốt hơn và nhà trường hoạt động hiệu quả hơn.

Trong đó, ngành sẽ tiếp tục bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên, hướng tới “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”. Đây là điều kiện thiết yếu để mở rộng cơ hội học tập công bằng, có chất lượng cho mọi người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đối với các nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; tăng cường kỷ cương, phòng, chống bệnh thành tích, gian lận và tiêu cực trong học tập, thi cử, đánh giá để chất lượng giáo dục đi vào thực chất; tập trung nguồn lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, chiến lược, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành thể hiện ngay trong chủ đề năm học mới, đó là: "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất". Tôi tin tưởng rằng đội ngũ nhà giáo với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp vì sự phát triển chung của ngành Giáo dục và sự phát triển, tiến bộ người học sẽ cố gắng hết mình để chuyển hóa những chính sách, những cơ chế thành kết quả cụ thể, thực chất”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.