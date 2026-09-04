Cảnh báo ma túy "núp bóng" trong thực phẩm, đồ uống phổ biến

Ma túy thế hệ mới đang được biến tướng tinh vi dưới dạng bánh kẹo, nước uống, thuốc lá điện tử với bao bì bắt mắt nhằm tiếp cận giới trẻ.

Ngày 3/9, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau thông tin, thời gian gần đây, ma túy không chỉ tồn tại dưới những dạng quen thuộc mà còn bị các đối tượng ngụy trang dưới hình thức bánh, kẹo, nước uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử, tinh dầu... với bao bì bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các sản phẩm tiêu dùng thông thường. Công an xã Biển Bạch cảnh báo người dân, nhất là thanh thiếu niên, tuyệt đối không chủ quan trước thủ đoạn này.

Ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống là thủ đoạn được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu chất ma túy, tạo tâm lý tò mò và giảm sự cảnh giác của người sử dụng. Các sản phẩm có thể được giới thiệu, mua bán thông qua mạng xã hội hoặc truyền tay trong các nhóm bạn bè, với những lời quảng cáo như sản phẩm tạo cảm giác hưng phấn, giúp thư giãn hoặc mang lại trải nghiệm mới. Đáng chú ý, người sử dụng có thể không biết sản phẩm mình nhận hoặc mua có chứa chất ma túy. Đặc biệt, với hình thức bánh, kẹo, nước uống hoặc thuốc lá điện tử, các đối tượng dễ tiếp cận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thông qua tâm lý hiếu kỳ, thích khám phá và bị bạn bè rủ rê.

Công an xã Biển Bạch lưu ý, không thể dựa vào hình thức bên ngoài để xác định một sản phẩm có chứa chất ma túy hay không. Do đó, người dân không nên nhận, mua, thử hoặc sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, tinh dầu và các sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, thành phần, xuất xứ.

Cảnh giác ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Ảnh nguồn congan.camau.gov.vn

Đặc biệt, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm đến các sản phẩm mà con em sử dụng, nhất là những loại được mua trên mạng hoặc được người khác cho, tặng. Khi phát hiện con em có biểu hiện bất thường sau khi sử dụng một loại thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra, đồng thời thông tin cho lực lượng Công an khi có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; không mua bán, vận chuyển, cất giữ hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc có dấu hiệu liên quan đến chất ma túy.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì tò mò mà thử các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không để ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống xâm nhập vào gia đình và cộng đồng.

Trước đó, Cổng thông tin của Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cũng thông tin, thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện hai dạng ma túy “núp bóng” dưới dạng pha chế và đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, tinh dầu thuốc lá điện tử.

Cụ thể, là thực phẩm như các loại bánh, kẹo có chứa chất ma túy được sản xuất đóng gói có giấy phép của cơ quan chức năng ở một số nước trên thế giới với hàm lượng quy định được ghi rõ trên bao bì kèm theo khuyến cáo khi sử dụng. Thời gian qua, đối tượng đã lén lút mang về nước phát tán, sử dụng dẫn đến gây ngộ độc ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng mua kẹo trong siêu thị có ghi xuất xứ ở Hoa Kỳ mang về cho người nhà sử dụng nhưng không nói rõ trong kẹo có chứa chất ma túy khiến người dùng có thể sử dụng quá nhiều từ đó dẫn đến ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng.

Ma túy được đối tượng pha chế, đóng gói tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Đây là thủ đoạn nhằm che mắt cơ quan chức năng trong quá trình mua bán, vận chuyển. Thực chất đây là ma túy pha trộn với thực phẩm, đồ uống...

Trước thực trạng trên, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt qua phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, cách thức nhận biết đồ uống, thực phẩm, thuốc lá bị pha trộn chất cấm nhằm cảnh báo về tác hại của chúng đối với sức khỏe; phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về các chất ma túy có trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ được nhập khẩu vào trong nước để phòng ngừa hậu quả gây ra cho xã hội. Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật về ma túy...