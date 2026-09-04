Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hạ lưu sông Trà Khúc

Sáng 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã An Phú tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đi vào tích nước tạo ra sự thay đổi thủy vực rộng lớn.

Tại chương trình, khoảng 180kg cá giống được thả xuống sông Trà Khúc, gồm các loài cá bản địa, có giá trị như cá trắm cỏ, cá chép, cá mè và cá trôi. Trong đó có 120 con cá trắm cỏ, 80 con cá chép, 600 con cá mè và 420 con cá trôi. Cá giống có kích thước bình quân khoảng 6-7 con/kg, được lựa chọn bảo đảm chất lượng, khỏe mạnh, thích nghi với môi trường thủy vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sông Trà Khúc là dòng sông lớn, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất của người dân, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản bản địa.

Việc Đập dâng sông Trà Khúc được đưa vào vận hành đã tạo những thay đổi tích cực về điều kiện nguồn nước, cảnh quan và môi trường sinh thái khu vực. Trong thời điểm mực nước sông đang dâng cao, nguồn nước dồi dào, điều kiện thủy văn thuận lợi, việc thả cá giống được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn lợi, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển, từng bước phục hồi hệ sinh thái thủy vực.

Hàng nghìn con cá giống được thả nhằm tạo nguồn thủy sản tại khu vực.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, những năm qua, tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tình trạng khai thác thủy sản quá mức, sai quy định đã khiến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên các lưu vực sông có chiều hướng suy giảm. Vì vậy, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Hoạt động thả cá lần này vì thế không chỉ nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản cho sông Trà Khúc mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giám sát, bảo vệ khu vực sau thả; đồng thời vận động người dân khai thác thủy sản hợp lý, tuyệt đối không sử dụng điện, chất độc, chất nổ và các ngư cụ mang tính hủy diệt để đánh bắt.

“Những mầm sống được thả xuống dòng sông Trà Khúc hôm nay sẽ sinh sôi, nảy nở, góp phần phục hồi hệ sinh thái, làm cho dòng sông quê hương ngày càng thêm sức sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là cộng đồng có sinh kế gắn với nguồn lợi thủy sản, về việc cùng chung tay bảo vệ tài nguyên, giữ gìn môi trường sinh thái và phát huy giá trị của dòng sông Trà Khúc.

Việc thả cá sẽ góp thêm sức sống cho thủy vực sau khi Đập dâng sông Trà Khúc đi vào vận hành, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sông ngày càng xanh, đa dạng và bền vững, đồng thời tạo nền tảng để nguồn lợi thủy sản trở thành sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.