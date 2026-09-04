Thai 36 tuần đau bụng, bác sĩ phát hiện vỡ góc tử cung hiếm gặp

Thai phụ 36 tuần đau bụng, không ra máu, tim thai ổn định. Theo dõi sát giúp bác sĩ phát hiện vết vỡ 3 cm tại góc phải tử cung.

Đau bụng không ra máu, phát hiện vỡ góc tử cung hiếm gặp

Thai phụ N.T.N.H., 28 tuổi, mang thai lần thứ hai ở tuần thai thứ 36. Người bệnh từng mổ lấy thai năm 2023 và có tiền sử phẫu thuật chửa kẽ bên phải.

Ngày 29/8, thai phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Cơ sở 2 vì đau bụng. Cơn đau tập trung quanh vùng rốn và vị trí vết mổ cũ. Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số huyết động ổn định. Không ghi nhận ra máu âm đạo hoặc ra nước.

Monitoring cho thấy khoảng 2 cơn co tử cung, trong khi cổ tử cung vẫn đóng. Siêu âm ban đầu ghi nhận thai ổn định, ổ bụng chưa có dịch hoặc máu bất thường.

Với các biểu hiện này, tình trạng đau bụng ở thai phụ 36 tuần có thể dễ bị nhầm với những cơn co trước chuyển dạ. Người bệnh được chuyển lên phòng đẻ để tiếp tục theo dõi.

Sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, khoảng 30-40 phút sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm dù người bệnh vẫn tỉnh táo và huyết áp ổn định. Các bác sĩ tiếp tục thăm khám và hội chẩn.

Kết quả siêu âm chuyên sâu cho thấy tim thai vẫn tốt nhưng xuất hiện hình ảnh nước ối và màng ối thoát qua góc phải tử cung, tạo thành một túi dịch dưới góc gan nhưng chưa tràn vào ổ bụng. Thăm khám đồng thời phát hiện khối bất thường vùng góc gan.

Đặt trong bối cảnh người bệnh từng mổ lấy thai và đặc biệt có tiền sử phẫu thuật chửa kẽ bên phải, các bác sĩ nhận định cần nghĩ đến tổn thương thành tử cung.

Ê-kíp thống nhất chẩn đoán thai 36 tuần bị vỡ góc phải tử cung trên nền tiền sử phẫu thuật chửa góc phải và quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Vết vỡ 3 cm, màng ối tràn qua tử cung

Ca mổ được thực hiện khẩn cấp với phẫu thuật viên chính là BSCKII. Phạm Văn Chung, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Các bác sĩ rạch ngang đoạn dưới tử cung để đưa em bé ra ngoài. Bé sơ sinh nặng 3,1 kg, cất tiếng khóc ngay sau sinh.

Kiểm tra toàn bộ tử cung sau đó, ê-kíp ghi nhận một tổn thương bất thường: vết mổ lấy thai cũ vẫn nguyên vẹn, nhưng tại góc phải tử cung xuất hiện ổ vỡ nham nhở dài khoảng 3 cm. Một phần bọc ối đã tràn qua vết nứt ra ngoài.

Các bác sĩ tiến hành bóc rau, kiểm soát tổn thương, khâu phục hồi vị trí vỡ và thực hiện các biện pháp cầm máu. Tử cung của người mẹ được bảo tồn.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương cảnh báo, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, đặc biệt ở những thai phụ từng phẫu thuật hoặc can thiệp trên tử cung. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu.

Ở trường hợp này, người bệnh vẫn tỉnh táo, huyết động ổn định, tim thai tốt, không ra máu, không ra nước và siêu âm ban đầu chưa phát hiện máu trong ổ bụng. Nếu chỉ dựa vào những dấu hiệu này, nguy cơ tổn thương tử cung có thể bị bỏ sót.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ có tiền sử phẫu thuật trên tử cung cần được quản lý thai kỳ và đánh giá nguy cơ đầy đủ. Khi xuất hiện đau bụng bất thường ở cuối thai kỳ, ngay cả khi chưa có ra máu, huyết áp ổn định hoặc tim thai vẫn bình thường, người bệnh vẫn cần được cơ sở y tế đánh giá và theo dõi phù hợp.

Khi nào thai phụ cần đi khám ngay? Đau bụng bất thường, kéo dài hoặc tăng dần trong những tháng cuối thai kỳ. Đau tập trung tại vùng sẹo mổ cũ hoặc kèm cơn co tử cung bất thường. Ra máu âm đạo hoặc ra nước âm đạo. Thai máy giảm hoặc có bất thường khác so với thường ngày. Đặc biệt lưu ý ở thai phụ từng mổ lấy thai, phẫu thuật tử cung hoặc có tiền sử thai làm tổ bất thường tại góc/kẽ tử cung.

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