Bé trai 3 tuổi quấy khóc nhiều ngày, phát hiện 2 dị vật trong tai

Phát hiện mảnh đồ chơi, viên sỏi nhỏ trong tai trẻ 3 tuổi

Bé trai 3 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa thăm khám sau khoảng 2 ngày thường xuyên dụi tai, kéo vành tai, quấy khóc và tỏ ra khó chịu.

Theo người nhà, ban đầu gia đình nghĩ trẻ chỉ bị ngứa tai nên chưa đưa đi khám. Tuy nhiên, khi nhận thấy tai bé sưng đỏ, có dấu hiệu viêm và xuất hiện một vật lạ bít trong ống tai, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Dị vật nằm sâu trong ống tai trẻ - Ảnh BVCC

Qua nội soi Tai Mũi Họng, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm khá sâu trong ống tai. Kiểm tra cho thấy có 2 dị vật, gồm một mảnh đồ chơi và một viên sỏi nhỏ.

Do trẻ còn nhỏ, khó hợp tác khi thực hiện thủ thuật, các bác sĩ quyết định đưa bé vào phòng gây mê để lấy dị vật, nhằm hạn chế nguy cơ trẻ cử động đột ngột gây tổn thương ống tai hoặc màng nhĩ.

Với sự hỗ trợ của nội soi và thao tác cẩn trọng, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng đã lấy thành công cả hai dị vật mà không gây tổn thương cấu trúc tai.

Sau thủ thuật, trẻ tiếp tục được điều trị tình trạng viêm tai. Sức khỏe ổn định, trẻ được xuất viện sau 1 ngày.

Ê-kíp bác sĩ nội soi lấy dị vật trong tai cho trẻ - Ảnh BVCC

Trẻ nhỏ dễ đưa vật lạ vào tai vì tò mò

BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn – Phụ trách Khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi từ 2–5 tuổi, rất hiếu động và thường có thói quen đưa các vật nhỏ như hạt cườm, đồ chơi, sỏi, giấy hoặc bông vào tai, mũi vì tò mò.

Nhiều trẻ không nói với người lớn hoặc chưa biết cách diễn đạt cảm giác khó chịu. Vì vậy, dị vật có thể tồn tại trong tai nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mới được phát hiện.

Dị vật trong tai nếu không được xử trí sớm có thể khiến trẻ đau, ù tai, nghe kém hoặc gây viêm nhiễm ống tai, tai ngoài, tai giữa. Một số trường hợp có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, ảnh hưởng sức nghe.

Đặc biệt, các dị vật như pin hoặc nam châm có thể gây tổn thương nghiêm trọng do phản ứng hóa học hoặc lực hút. Vật sắc nhọn cũng có nguy cơ đâm sâu, làm tổn thương ống tai và thủng màng nhĩ.

Vì vậy, khi trẻ xuất hiện biểu hiện bất thường như đột ngột quấy khóc, liên tục dụi hoặc kéo tai, đau tai, chảy dịch, chảy máu tai hoặc nghe kém, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng trẻ có dị vật và đưa trẻ đi kiểm tra.

Hai dị vật được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Không tự lấy dị vật trong tai cho trẻ

Để phòng ngừa tai nạn do dị vật, BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn khuyến cáo phụ huynh cần:

Giải thích cho trẻ về nguy hiểm của việc đưa vật lạ vào tai, mũi hoặc miệng.

Không để trẻ tự chơi với các vật nhỏ, đặc biệt là đồ chơi có thể tháo rời thành nhiều mảnh, vật sắc nhọn hoặc dễ nuốt.

Khi nghi ngờ trẻ có dị vật trong tai, mũi hoặc họng, không tự ý dùng tăm bông, nhíp hoặc các dụng cụ khác để lấy dị vật tại nhà.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám và xử trí đúng cách.

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