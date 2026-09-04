74 bị can trong đường dây "Xôi lạc TV" bị đề nghị truy tố

Trong số 74 bị can, Phạm Nguyễn Dũng bị đề nghị truy tố các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, 74 bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979) được xem là “ông trùm” đứng sau đầu tư các dự án phát triển XoilacTV, CakhiaTV bị đề nghị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”. Cùng bị đề nghi truy tố về hai tội danh này còn có Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993).

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, Phạm Nguyễn Dũng hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và đưa người đi xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty CP nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến cuối năm 2016, Dũng thành lập thêm Công ty CP hệ thống công nghệ Helios.

Giữa năm 2018, Dũng thành lập Công ty Heligate, tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu khách hàng Nhật Bản.Dũng giữ vai trò chủ tịch nhưng không tham gia trực tiếp vào quản lý, vận hành các công ty này. Dũng giao Lương Tuấn Giang được giao điều hành hoạt động.

Cuối tháng 8/2018, Dũng quen biết với Nguyễn Công Định (SN 1993), một lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thời điểm này, Định đã lập trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Do chưa có vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên trang web này của Định hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và hoàn toàn chưa có lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá tương tự như kênh “XoilacTV” nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo.

Theo thỏa thuận, Dũng góp toàn bộ chi phí ban đầu, từ máy móc, máy chủ, cơ sở dữ liệu, đường truyền đến tiền thuê văn phòng, trả lương nhân viên. Định có chuyên môn nên góp công sức tập trung phát triển dự án. Lợi nhuận của dự án sẽ được chia đôi. Bộ phận phát triển hệ thống trang web xem và bình luận bóng đá được đặt tên là SBG (về sau gọi là dự án 90 phút), thuộc Công ty Heligate. Hệ thống 90 Phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài “Xôi lạc” như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 Phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Công Định cùng Đỗ Văn Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống 90 Phút. Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Định còn cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Cơ quan điều tra cáo buộc, Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Do đó, Dũng phải chịu trách nhiệm với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ đồng. Dũng cũng bị xác định phải chịu trách nhiệm vì tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 64 tỷ đồng.

Nguyễn Công Định trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án 90 Phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 Phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên. Do vậy, Định cũng phải chịu trách nhiệm như Dũng.

Trong vụ án, Nguyễn Trọng Thuận là trưởng nhóm, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án 90 Phút. Dưới sự quản lý của Thuận, nhóm lập trình đã phát triển và vận hành hệ thống 6 trang web của dự án 90 Phút để phát lậu các chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Từ giữa năm 2023, Thuận cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình đã tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang web của dự án Cakhia để quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến. Bản thân Thuận còn tự phát triển trang web Xem.pro và Monplayer.org có chứa các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy. Vì vậy, Nguyễn Trọng Thuận phải chịu trách nhiệm như Dũng và Định, đồng thời phải bị xử lý vì phát triển, vận hành trang web Xem.pro và Monplayer.org để phát tán 134 ảnh là văn hóa phẩm đồi trụy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng: