Khách Việt thoát nạn lũ quét Nepal nhờ khởi hành muộn 2 giờ

Việc khởi hành muộn khoảng 2 giờ, cùng lời cảnh báo kịp thời của tài xế bản địa giúp đoàn khách 100 người Việt thoát trận lũ quét thảm khốc ở Nepal ngày 26/8.

Việc khởi hành muộn khoảng 2 giờ, cùng lời cảnh báo kịp thời của tài xế bản địa giúp đoàn khách 100 người Việt may mắn thoát khỏi trận lũ quét thảm khốc ở Nepal ngày 26/8.

Xe transport (tăng-bo) đưa đoàn qua ngả Zhangmu, bên phía Nepal. Ảnh: Phạm Minh Trí.

"Đến hiện tại, mọi thứ vẫn như phép màu khi cả đoàn may mắn thoát khỏi trận lũ ở biên giới Nepal - Trung Quốc và tiếp tục hành trình hành hương. Nhìn hình ảnh về lũ quét, tôi cảm thấy xót xa, bởi nhiều nạn nhân không kịp chạy thoát khi khối bùn khổng lồ ập xuống", Phạm Minh Trí (Hà Nội), một thành viên trong đoàn khách Việt 100 người, nói với Tri Thức - Znews.

Trước chuyến đi vài tháng, các thành viên đã lập đoàn và lên kế hoạch. Đoàn là người Việt đến từ Hà Nội, TP.HCM, Mỹ và châu Âu.

Ngày 23/8, đoàn có mặt tại Kathmandu (Nepal), dự định dành 3 tuần khám phá Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Tuy nhiên, hành trình phải thay đổi địa điểm và cung đường di chuyển.

Thoát nạn trong gang tấc

Theo kế hoạch ban đầu, đoàn sẽ rời Kathmandu, dừng chân một ngày tại Bandipur - thị trấn cổ của Nepal, sau đó tiếp tục di chuyển về phía biên giới và sang Tây Tạng qua cửa khẩu Gyirong.

Khoảng 7h ngày 26/8, đoàn lần lượt lên 4 xe khách. Do một số thành viên chậm trễ nên thời gian xuất phát lùi xuống 9h. Cả đoàn đều không ngờ việc khởi hành muộn hơn dự kiến đã giúp họ thoát khỏi trận lũ quét.

Minh Trí kể lại thời tiết những ngày ở Nepal rất đẹp, nhiệt độ dễ chịu, chỉ thỉnh thoảng có mưa lất phất, nhưng thượng nguồn dãy Himalaya lại không mưa.

Đoàn đến tham quan đại bảo tháp Boudhanath Stupa ở Kathmandu. Ảnh: Phạm Minh Trí.

Khi di chuyển được một giờ, tài xế bản địa nhận thông tin về sự cố nghiêm trọng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Nhìn thấy tình hình phía trước nhiều rủi ro, đoàn lập tức cho xe quay đầu về lại Kathmandu.

Nếu khởi hành đúng giờ, đoàn có thể đã gặp nạn ở đoạn đường rẽ lên Bandipur, vì đó là khu vực lũ quét đi qua, xe cộ rất dễ bị cuốn trôi. Hoặc lên đến Bandipur sẽ bị cô lập và chờ đến khi thông đường, đồng nghĩa vỡ tất cả kế hoạch. Hiện khách sạn đoàn dự định lưu trú cùng toàn bộ ngôi làng xung quanh đã bị lũ cuốn.

"Khi xem video về lũ quét, chúng tôi bàng hoàng nhận ra vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử. Nepal có nhiều núi nên các điểm đến khác cũng có thể tiềm ẩn rủi ro. Chúng tôi không bất an, vì Kathmandu vẫn an toàn, nhưng lo lắng nhất là cửa khẩu nối với Tây Tạng có thể bị đóng khiến hành trình phải hủy bỏ. May mắn cửa khẩu vẫn thông cho những đoàn có đủ giấy phép", anh chia sẻ.

Trong thời gian chờ sắp xếp lại chuyến đi, đoàn đã đi tham quan cầu treo Rani Jhula nằm tại An Danda, Bastola Gaun. Ảnh: Phạm Minh Trí.

Sau trận lũ, nhiều tuyến đường từ Kathmandu lên Rasuwa bị sạt lở nặng nề. Trong thời gian chờ đợi trong khách sạn tại thủ đô Nepal, mỗi ngày đều có tiếng trực thăng bay trên bầu trời để đưa người bị nạn về các cơ sở y tế, đưa lực lượng cứu hộ và nhu yếu phẩm đến khu vực bị lũ quét. Đây là điều khiến cả đoàn không thể quên.

Đoàn tiếp tục hành trình sang Trung Quốc sau 3 ngày. Sự thay đổi lịch trình phút chót khiến đoàn mất liên lạc với một số người Nepal dự định nhập đoàn sang Tây Tạng.

Ngày 30/8, đoàn chuyển hướng đi theo ngả Zhangmu, bởi cửa khẩu Gyirong đã bị tàn phá. Theo Minh Trí, tuyến đường dẫn đến Zhangmu khó khăn, mặt đường gập ghềnh và xói lở. Nhiều đoạn chỉ có thể dùng xe transport (tăng-bo) hoặc lội bộ và nhúng bùn do xe khách không vượt được.

Xe khách chỉ đưa đoàn đến vị trí cách cửa khẩu Zhangmu 12 km. Từ đây, các thành viên thuê xe bán tải vận chuyển hành lý, đồ đạc qua những đoạn có thể di chuyển bằng xe lớn.

"Vất vả, nhưng đành chấp nhận. Sau hơn 10 giờ di chuyển, chúng tôi nhập cảnh Tây Tạng, biết ơn vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi được biết nhiều đoàn khác không thể đi bằng đường hàng không mà phải tạm dừng, chờ lệnh từ chính quyền Nepal", anh nói.

Một đoạn đường lên cửa khẩu Zhangmu để sang Tây Tạng. Ảnh: Phạm Minh Trí.

Hiện đoàn đã sang đến Lhasa (Tây Tạng), hoàn thành hành trình tham quan tu viện Tashilhunpo nằm ở thành phố Shigatse. Toàn bộ thành viên đều an toàn, ổn định sức khỏe và tiếp tục chuyến hành hương.

Trong 10 ngày tới sẽ thực hiện 3 ngày đi vòng Kailash - vùng đất linh thiêng nằm ở độ cao hơn 6.700 m so với mực nước biển.

"Đây là một chuyến đi đáng nhớ trong đời", anh bày tỏ.

Chưa vào mùa cao điểm tour Nepal

Những hình ảnh lũ quét tại Nepal khiến một bộ phận khách Việt lo lắng, bởi đây vốn là điểm đến hành hương, trekking được ưa chuộng. Tuy nhiên, theo các đơn vị lữ hành, Nepal là điểm đến ngách và cuối tháng 8 chưa phải mùa cao điểm. Vì vậy, sự cố không ảnh hưởng lớn đến thị trường tour Việt Nam.

Đoàn của nam du khách tham quan tu viện Tashilhunpo, cung điện Potala khi đã sang đến Tây Tạng. Ảnh: Phạm Minh Trí.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết đơn vị chỉ khai thác một số tour nhất định trong năm. Hiện Nepal vào mùa mưa nên không tổ chức tour. Mùa cao điểm từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel cũng không đưa khách đến Nepal vào thời điểm này.

Đối với du khách đi tự túc hoặc theo các nhóm trekking, các đơn vị lữ hành khuyến cáo trước khi đến Nepal cần cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các nguồn chính thống, thay vì chỉ dựa vào mạng xã hội. Đặc biệt là chủ động đánh giá tình hình thời tiết, đường sá và theo dõi cảnh báo thiên tai.

Các cung đường hiểm trở nên đi theo nhóm, có người am hiểu địa hình hoặc hướng dẫn viên bản địa.

Máy móc sửa chữa đường tại khu vực cửa khẩu Gyirong. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó, vào ngày 26/8, trận lũ quét đã xảy ra ở vùng biên giới Nepal - Tây Tạng. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo đất đá, bùn lầy tràn qua đường sá, vùi lấp nhiều công trình và chia cắt giao thông.

Hơn một tuần sau, đến ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Nepal công bố số người thiệt mạng tăng lên hơn 1.200 người, khoảng 11.800 người được cứu sống. Một số người trong gần 4.800 người mất tích đã liên lạc trở lại. Công tác cứu nạn và tìm kiếm vẫn tiếp tục, song song với nỗ lực khôi phục giao thông. Đường vào những khu vực từng bị cô lập dần được khôi phục.

Ở bên kia biên giới Nepal, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã dọn dẹp đất đá, khôi phục đường đến cửa khẩu Gyirong. Giao thông đã được khôi phục vào chiều ngày 2/9 sau nhiều ngày sửa chữa, theo Nhân dân nhật báo.

Ngày 2/9 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch Khadak Raj Paudel (Nepal) cũng gửi thông điệp qua video trên mạng xã hội, nhấn mạnh các tuyến đường mòn và trekking của quốc gia này luôn sẵn sàng đón khách. Ông cho biết việc du khách đến Nepal thời điểm này không chỉ là du lịch, mà còn hỗ trợ trực tiếp cho quốc gia vượt qua hậu quả thiên tai.