Lò gió nóng Formosa Hà Tĩnh gặp sự cố, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn

Trong quá trình vận hành, lò gió nóng của Formosa Hà Tĩnh xảy ra sự cố, gây nên tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên cao.

Chiều 4/9, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị và các lực lượng chức năng đã cử cán bộ xuống hiện trường, động viên và chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ khắc phục sự cố tại Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, (Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h10, ngày 4/9, tại lò gió nóng số 3 của lò cao số 1, dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh), quá trình vận hành xảy ra sự cố gây nên tiếng nổ lớn, xuất hiện đám cháy và cột khói bốc lên cao tại khu vực này.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Đến khoảng 8h30, lò cao số 1 đã lập tức hoàn tất dừng cấp gió. Tại hiện trường, phần cỏ khu vực lân cận bị cháy đã được dập tắt, sự cố không gây thương vong về người.

Chiều cùng ngày, hiện trường đã được xử lý xong. Lò cao số 2 vẫn hoạt động bình thường, lò cao số 1 đang tạm dừng để đánh giá ảnh hưởng hệ thống chung, thời gian khắc phục đi vào hoạt động khoảng 48 tiếng.

Hiện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang bám sát hiện trường sự việc, cập nhật tiến độ khắc phục sự cố.