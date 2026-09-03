Hà Nội siết chặt kiểm soát bánh Trung thu cao cấp

Gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8 âm lịch), hàng trăm thương hiệu bánh trung thu đổ bộ thị trường với đủ loại từ bình dân đến hàng cao cấp.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa cao điểm Rằm tháng Tám, Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai đợt tổng kiểm tra toàn diện phân khúc bánh Trung thu hạng sang.

Trọng tâm của đợt thanh tra này tập trung vào 21 khách sạn 5 sao trên địa bàn – nhóm cơ sở chiếm thị phần lớn ở phân khúc cao cấp nhờ lợi thế thương hiệu và mẫu mã sang trọng.

Trên thị trường còn xuất hiện dòng sản phẩm bánh trung thu hạng sang, phiên bản giới hạn. Ảnh nguồn Vietnamnet ﻿

Qua ghi nhận thực tế, 20/21 khách sạn kinh doanh bánh năm nay vận hành theo hai phương thức chính: tự sản xuất tại chỗ theo công thức riêng hoặc ủy quyền gia công toàn bộ qua bên thứ ba.

Trong suốt đợt cao điểm, các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung siết chặt việc kiểm soát hóa đơn chứng từ, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Đánh giá chung từ lực lượng chức năng cho thấy đa số các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành tốt quy định pháp luật. Khu vực chế biến bảo đảm vệ sinh, nhân viên có đầy đủ hồ sơ khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức, đồng thời bao bì sản phẩm ghi nhãn rõ ràng về thành phần, hạn sử dụng cũng như chỉ dẫn bảo quản.

Do đặc thù bánh Trung thu có thời hạn sử dụng ngắn và thành phần phối trộn phức tạp (từ bột, hạt, trứng muối đến các loại mứt, mỡ phần), chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu bảo quản hay nguồn nguyên liệu kém chất lượng cũng dễ dẫn đến nấm mốc, biến chất hoặc nhiễm vi sinh vật gây hại. Để triệt tiêu rủi ro ngộ độc cho người tiêu dùng, cơ quan quản lý đã chủ động lấy mẫu thành phẩm ngẫu nhiên gửi tới các viện kiểm nghiệm uy tín nhằm xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn vi sinh và hóa học.

Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương khẳng định lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm, kiên quyết không để sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Ông Cương nhấn mạnh, dù tự sản xuất hay ủy quyền cho đối tác gia công, khách sạn là đơn vị gắn thương hiệu lên sản phẩm nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật và người tiêu dùng về chất lượng cũng như độ an toàn của từng chiếc bánh bán ra.

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước cùng tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp chính là "lá chắn" vững chắc, giúp người dân Thủ đô yên tâm đón một mùa Tết Trung thu an toàn và trọn vẹn.