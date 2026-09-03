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Xã hội

Danh tính nghi phạm gây án mạng 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh được xác định là nghi phạm gây trọng án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong và người chồng trọng thương.

Ngày 3/9, cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một gia đình ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Anh

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm chị H.T.M. (36 tuổi) và hai người con là N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi).

Người chồng là anh N.V.Q. (40 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện sự việc bất thường nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập các dấu vết liên quan.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đã bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Theo Hoàng Anh/ Vietnamnet
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